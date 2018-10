Wie een Nvidia Shield, Apple TV of recente smart tv heeft staan, heeft het wellicht al opgemerkt. De interface van de Netflix-app kreeg een welgekomen verfrissing, met een menu aan de zijkant waar je sneller in de content kan duiken.

Aan de linkerzijde van de app schuift nu een menu open met snelkoppelingen. Zo kan je makkelijker wisselen van profiel of zoeken naar content in de hele Netflix-database. Je kan onmiddellijk kiezen om enkel films of series te tonen, en ook een link naar jouw zelf samengestelde lijst is eindelijk binnen bereik. Tot slot kan je sneller zien welke content er zoal nieuw is bijgekomen op Netflix.

De komst van het submenu is geen luxe. Het aanbod aan content is de afgelopen maanden en jaren fel toegenomen, en het overzicht was wat zoek geraakt. Op het vorige hoofdscherm had je als kijker geen enkele controle over welke content in welke rij verscheen. Jouw eigen lijst zat dan ergens verscholen tussen andere rijen met content.

Wanneer je naar rechts bladert om films of series in een rij te zien, verdwijnt dat submenu. Scroll je naar links vanaf het eerste tegeltje in een rij, komt het submenu te voorschijn. In elk submenu (Films of Series) krijg je ook telkens als eerst rij jouw persoonlijke lijst te zien.

Jouw persoonlijke lijst is ook niet langer een rij, maar voortaan een uitgebreid grid waar je een overzicht hebt van al jouw favorieten. En dit is misschien wel de beste toevoeging van de nieuwe interface.

Wie al dat moois niet wenst, kan ook gewoon naar de Home-snelkoppeling gaan, waarna je het traditionele hoofdscherm van Netflix te zien krijgt.

Op onze Nvidia Shield kregen we trouwens nog wat opmerkelijks te zien: schermvullende aankondigingen. Zo werden de series van Marvel (Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones, …) op een knappe manier gepresenteerd. Al dat eye-candy zal waarschijnlijk enkel mogelijk zijn met sterke processors, die in de tv of mediaspelers zit ingebouwd.

Nog wat werk voor de boeg

Toch heeft Netflix wat ons betreft nog heel wat werk voor de boeg. Genres worden nog steeds door elkaar aangeboden. Als je een komedie wil zien, moet je je nog steeds door verschillende genres ploeteren. En wat met documentaires? Tussen de docu’s zitten echte pareltjes verborgen die bijna onmogelijk te vinden zijn. Een snelkoppeling naar documentaires zou niet misstaan.

Het submenu voor mobiele apps is iets anders dan dat voor televisies en mediaspelers. Op tablets is de lijst uitgebreider en kan je bijvoorbeeld al langer genres als komedie of documentaires rechtstreeks selecteren, evenals jouw persoonlijke lijst. Op smartphones ontbreekt een submenu.