Deze maand kijken we vooral uit naar het tweede seizoen van Mindhunter.

8 augustus: Wu Assassins (seizoen 1)

Een eenvoudige chef-kok uit San Francisco is de nieuwste aanwinst in een lange lijn van huurmoordenaars die de mystieke Wu-krachten uit verkeerde handen moeten houden.

9 augustus: GLOW (seizoen 3)

GLOW is zo’n Netflix Original die instant leuke kijkmomenten oplevert. Het Gorgeous Ladies of Wrestling-circus trekt ditmaal naar Las Vegas. In het Fan-Tan Hotel/Casino dat wordt bestuurd door voormalig showgirl Sandy Devereaux St. Clair (Geena Davis) moeten de dames elke avond een show geven. Het derde seizoen gaat minder over het worstelen zelf en meer over randevenementen.

16 augustus: Mindhunter (seizoen 2)

De serie met seriemoordenaars in de hoofdrol kon ons in het eerste seizoen in 2017 erg bekoren, en het was dan ook uitkijken naar een vervolg. FBI-agenten Holden Ford (Jonathan Groff) en Bill Tench (Holt McCallany) moeten dit seizoen de Atlanta Child Murders onderzoeken.

30 augustus: The Dark Crystal Age of Resistance (seizoen 1)

In deze prequel van de filmklassieker The Dark Crystal van Jim Henson (The Puppets) uit 1982 moeten we als kijker vergeten dat we poppen aan het zien zijn, zeggen regisseur Louis Leterrier en uitvoerend producent Lisa Henson. In deze meest ambitieuze poppenserie ooit gemaak tontdekken drie Gelflings het geheim achter de krachten van de kwade Skeksis. Ze beginnen aan een reis om de rebelse strijdmachten aan te wakkeren in een poging de wereld te redden van de ondergang.