1 Kies voor een instapset, dat is vaak goedkoper

De startpakketten of instapsets zijn vaak de meest voordelige en betaalbare in het aanbod van slimme lampen.

Zo kan je starten met een stel witte lampen (waarbij eventueel al een hub is inbegrepen) of een set met lampen die meerdere wittinten aankan, van koud wit licht tot warmwit. Later kan je dan altijd uitbreiden met nieuwe lampen, accessoires zoals bewegingssensoren of andere manieren van bediening (buiten de app).

Een prijs op een starterskit van Philips Hue plakken is moeilijk. Naast de hub treffen we twee of meerdere lampen aan, die dan nog eens van een ander type zijn (E27, GU10) en in prijs variëren naargelang de lampen wit, warm wit of gekleurd licht produceren. Er kunnen ook accessoires zoals schakelaars of slimme knoppen in dat startpakket zitten. Reken op prijzen rond de 100 euro en meer.