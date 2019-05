De nieuwe wandverlichting van Modular kan solo op de muur een plekje krijgen, maar evengoed in groep geschikt worden voor grotere ruimtes. Minimalistisch overdag en kunstige lichtpatronen ‘s avonds, dat is Dent.

De diagonale knik in het ontwerp zorgt voor een minimalistische uitstraling. Dent straalt een opvallend lichtpatroon uit op de muur, zowel naar boven als beneden gericht. Of draai Dent 90 graden en stuur het licht naar links en rechts uit!

Wanneer meerdere armaturen worden gecombineerd, kan je een speels lichteffect creëren én een opvallend stukje kunst op de muur toveren.

De behuizing is met 25mm extra dun. Het is dan ook niet toevallig dat Dent gebruik maakt van twee LED-lampen. Twee diffuserplaatjes zorgen voor een zacht lichteffect. Dent is er in twee formaten en twee kleuren (zwart en wit).

Meer over Modular weten?