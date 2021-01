De nieuwe lichting oled tv’s voor 2021 bestaat uit de G1 OLED evo met meer helderheid, de nieuwe schermgrootte 83 inch en de vierde generatie van de Alpha 9-processor.

De G1 Gallery OLED evo televisie (zie hoofdfoto) moet de opvolger worden van de GX Gallery OLED uit 2020, en krijgt een vernieuwd oled tv-paneel dat efficiënter is en meer helderheid heeft. De oleds zelf geven meer licht af en met een extra laag komt er meer licht door naar het scherm. De G1 is er in schermformaten van 55, 65 en 77 inch.

De G1 Gallery tv kon je al vlak tegen de muur hangen, en dit jaar komt er ook een nieuwe voerstandaard, de Gallery Stand zodat je de tv vrij in de ruimte kan plaatsen.

Voor het lopende jaar heeft LG naast de G1 de volgende reeksen in petto voor ons: het instapmodel OLED B1 TV, de klassieker OLED C1 TV die ook in 48 inch verkrijgbaar is, de RX/R1 oprolbare OLED TV, en een 8K OLED TV in 88 inch.

De 4K line-up krijgt in 2021 een groter schermformaat: dit jaar zal je een LG oled tv kunnen aankopen van 83 inch. Dat dit scherm heel wat duiten zal gaan kosten, lijdt geen twijfel. Ook concurrent Sony brengt dit jaar een 83 inch oled tv op de markt.

Elk jaar krijgt de processor die de beeldkwaliteit en het geluid van de LG tv’s aandrijft, een update. Dat is deze keer niet anders met de vierde generatie van de Alpha 9-processor op de C1 en G1. LG spreekt van Deep Learning-technologie die meer dan 1 miljoen beelddata en 17 miljoen geluidsdata analyseert, wat moet leiden tot een betere beeld- en geluidskwaliteit. AI Sound Pro kan nu geluid opwaarderen tot virtueel 5.1.2 en zal het volume gelijk houden als je schakelt tussen zenders of streamingapps.

Met Game Optimizer, een nieuwe functie op de LG tv’s, zijn alle relevante instellingen voor gamers nu via één plaats op te roepen en te activeren. Je kan zelfs wisselen tussen G-Sync en FreeSync. Er komt ook rechtstreekse toegang tot Google Stadia en Twitch, terwijl HDMI 2.1-poorten met features als 4K-gaming aan 120fps, VRR, ALLM en eARC niet meer weg te slaan zijn.

Zoals we al eerder vertelden, is het smart tv-platform webOS aan de zesde generatie toe. Grote verandering is dat het nu schermvullend is, met alle apps en snelkoppelingen verdeeld over het hele beeldscherm.

Er komt ook een nieuwe Magic Remote, die makkelijker in de hand moet liggen, en naast Netflix ook een snelkoppeling naar Disney+ telt.