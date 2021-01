LG’s nieuwste versie van het smart tv-platform krijgt in 2021 een vernieuwd startscherm, dat het volledige beeld van jouw tv zal vullen.

Het webOS besturingssysteem en smart tv-platform bestaat al sinds 2014 en krijgt regelmatig kleine en grote updates. Dit jaar ruimt de knoppenbalk onderaan plaats voor een schermvullende weergave. Dat is meteen één van de grootste wijzigingen die het webOS in al die jaren heeft ondergaan.

Op dit ‘hoofdscherm’ zullen jouw apps, aanbevolen content en widgets een plaats krijgen. Uit het screenshot van LG valt ook een blok met gesponsorde inhoud af te leiden. Exacte plannen maakte LG nog niet bekend, maar het nam de voorbije week wel een meerderheidsaandeel in Alphonso. Dat is een start-up die bezig is met data en advertenties voor tv’s.

De zesde versie van webOS zal sowieso beschikbaar zijn op de nieuwe lichting oled- en led-televisies van LG voor 2021. Of ook oudere modellen de update krijgen is nog onduidelijk.

Samen met de introductie van webOS 6.0 zal LG dit jaar een vernieuwde afstandsbediening meeleveren met zijn tv’s. Die heeft nog steeds Magic Remote als naam en krijgt naar verluidt snelknoppen voor Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. De afstandsbediening krijgt ook nieuwe features als Magic Tap, die via NFC inhoud van je smartphone kan overnemen, en Magic Explorer, die relevante, extra info zal meegeven over de films en series die op de tv worden bekeken. Denk aan info over acteurs en dergelijke.

Begin volgende week stelt LG zijn nieuwste televisies voor 2021 voor, op de virtuele technologiebeurs CES.