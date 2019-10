Eén van de belangrijkste kenmerken van je televisie is de beeldresolutie. Bij de aankoop van een tv zal de keuze tussen HD Ready, 1080p Full HD, Ultra HD 4K of 8K een belangrijke factor spelen.

HD Ready (720p)

HD Ready houdt in dat het beeld over een minimale resolutie van 1280 bij 720 pixels beschikt. Hiermee kan je dus geen Full HD-beeldmateriaal bekijken. Je zal uiteraard wel bijvoorbeeld Blu-ray films kunnen bekijken, maar in een lagere resolutie. De meeste HD-zenders op je digitale tv zijn echter wel 720p-HD, dus op dat vlak vormt een HD Ready-tv geen enkel verschil met een Full HD-scherm.

Full HD (1080p)

Full HD-beeld heeft een resolutie van 1920 bij 1080 beeldpunten en was tot voor kort de hoogste resolutie die je in huis kon halen. Met Full HD kan je genieten van Blu-ray films in al zijn glorie. Dit wil zeggen: meer details en een scherper beeld.

Ultra HD 4K

Een Ultra HD 4K televisie heeft een minimale resolutie van 3840 x 2160 pixels en daardoor dus een resolutie die vier keer hoger is dan Full HD.

8K

8K biedt een hogere resolutie in vergelijking met Ultra HD 4K, oftewel 7680 bij 4320 pixels. Dat zijn viermaal zoveel pixels op als 4K, en zelfs 16 keer de resolutie van Full HD.

