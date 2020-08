Onder meer de Note 20 Ultra en Tab S7 werden aangekondigd op dit eerste virtuele Galaxy-event voor Samsung. Rode draad is de nieuwe trendkleur Mystic Bronze en stevige prijzen voor de topmodellen.

Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra

Beide toestellen vormen de krachtigste Note line-up tot op heden. Deze smartphones lijken sterk op de dit voorjaar gelanceerde Galaxy S20-reeks, met identieke schermgroottes (6,7 en 6,9 inch), 5G-ondersteuning en gelijkaardige camerasystemen. Enkel de dieptecamera moest op de schop, maar de hoofdcamera van 108 megapixel blijft.

In tegenstelling tot de S20 mikken de Note-toestellen op een breder publiek met het doel om zowel werk als plezier te optimaliseren. Zo is er al jaren de intense samenwerking tussen Microsoft en Samsung. Die zorgt ervoor dat de Note-reeks goed samenwerkt met Windows pc’s. De S-Pen stylus werd verbeterd en later dit jaar komt er ook de mogelijkheid om meerdere apps naast elkaar op de pc te laten draaien.

Vanaf 15 september kunnen ook meer dan 100 games rechtstreeks vanuit de cloud op de Galaxy Note 20 worden gespeeld, met Xbox Game Pass Ultimate. Door 5G en Wi-Fi 6 met geoptimaliseerde gaming latentie is het gamen zelf onovertroffen zegt Samsung. Ook doordat je speelt op een groot scherm en doordat de Note 20 de snelste processor ooit in een Galaxy aan boord heeft.

De Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra zijn vanaf 21 augustus verkrijgbaar. Prijzen starten aan 1049 euro.

Samsung Galaxy Tab S7 en S7 Plus

Met de Tab S7 en S7+ verschijnen er binnenkort twee veelzijdige tablets die de mogelijkheden van een PC combineren met de flexibiliteit en connectiviteit van een smartphone. Met de nieuwste processor en 5G-connectiviteit verschijnen de tablets met displays van respectievelijk 11 inch en 12,4 inch. De refresh rate is bij allebei 120 Hz.

Een S Pen is inbegrepen en wie dat wenst kan optioneel een toetsenbord bij bestellen. Goedkoop zijn de tablets niet: prijzen starten vanaf 699 euro.

Samsung Galaxy Watch3

De Galaxy Watch3 is een smartwatch met verbeterde gezondheidsfuncties en moet de opvolger worden van de in 2018 gelanceerde Galaxy Watch, en de in 2019 gelanceerde Active smartwatches.

Concreet zien we drie belangrijke wijzigingen ten opzichte van de voorgangers. Zo kan je de VO2 Max gaan meten, wat staat voor de maximale zuurstoftoevoer tijdens een work-out of oefening. Je kan ook de zuurstofsaturatie en accurate bloeddruk meten en hartfilmpjes maken (ECG). Als derde verbetering is er een nieuw systeem om de slaap te meten. Prijzen beginnen aan 429 en 459 euro, voor resp. het 41 mm en 45 mm model.

Samsung Galaxy Buds Live

Deze nieuwe oortjes vergezellen de dit voorjaar gelanceerde Galaxy Buds+ in het gamma van Samsung. Grote blikvanger op de Buds Live is de actieve ruisonderdrukking. De Buds Live zien er ook helemaal anders uit, in de vorm van boontjes. Volgens Samsung zitten ze daarom nog beter. Er werden ook grotere drivers toegevoegd terwijl het geluid getuned werd door zusterbedrijf AKG.

De Buds Live zijn voorzien van een lange accuduur van zo’n 6 uur. Met de oplaadcase verleng je dat tot 15 uur. Kostprijs van de Buds Live? 189 euro.

Last but not least: Galaxy Z Fold2

Samsung toonde ook al even de volgende generatie opvouwbare apparaten, met de Galaxy Z Fold2. De Galaxy Z Fold2 heeft twee vrijwel randloze Infinity-O schermen. De Cover Screen is 6,2 inch en het hoofdscherm 7,6 inch, wat allebei groter is dan op de Galaxy Fold.