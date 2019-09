De iPad krijgt een groter 10,2-inch scherm en is dankzij de Smart Connector geschikt voor de aansluiting van een toetsenbord. In combinatie met het nieuwe iPad OS wil de tablet een alternatief vormen voor instapnotebooks.

Het grotere scherm, met Retina, is goed voor 3,5 miljoen pixels en heeft een brede kijkhoek. De iPad draait op de A10 Fusion Chip die volgens Apple bij multitasking flink zijn mannetje kan staan.

Nieuw is de Smart Connector, om onder meer een toetsenbord met hoesje aan te koppelen. Apple heeft bijvoorbeeld het Smart Keyboard in huis, een toetsenbord van volledige grootte met een indeling voor meer dan 30 talen (179 euro).

De iPad werkt ook samen met de eerste generatie Apple Pencil (99 euro). Die is nu met het nieuwe iPad OS nog beter geïntegreerd. Zo kan je volledige webpagina’s of documenten annoteren en versturen door met de Pencil vanaf de onderkant van het scherm omhoog te swipen. Via het vernieuwde palet zijn handige tools, kleuren en vormen sneller toegankelijk.

Het beheer van documenten in de Bestanden-app is met iPadOS nog krachtiger geworden. Ook externe USB-stations en bestandsservers worden nu ondersteund. Safari biedt op iPad een internetervaring van desktopklasse. Gebruikers zien altijd de website die is geoptimaliseerd voor iPad en populaire webapps als Squarespace en Google Docs worden ondersteund.

De nieuwe iPad (2019) is verkrijgbaar vanaf 30 september voor respectievelijk 389 euro (32GB) en 489 euro (128GB). Hij is er in drie kleurtjes: spacegrijs, goud en zilver. Wie ook 3G wenst moet rekenen op minstens 529 euro.