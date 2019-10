Microsoft met Surface Pro X, Surface Pro 7 en Surface Laptop 3

Op het Surface-event in New York toonde Microsoft gelijknamige nieuwe modellen. De Surface Pro X draait op een ARM-processor en maakt zijn debuut.

Surface Pro X

De nieuwe Surface Pro X heeft hetzelfde chassis als de Surface Pro, met een dikte van 5,3mm op het dunste punt, en bevat een scherm met een resolutie van 2880 op 1920 pixels.

De processor die Microsoft gebruikt is een Qualcomm Snapdragon-processor gebaseerd op het ARM-platform. Daardoor is LTE-connectiviteit standaard ingebouwd en ligt het energieverbruik met 7W bijzonder laag. Wat dat betekent voor de batterijduur repte Microsoft met geen woord over.

De Surface Pro X heeft een volledige versie van Windows 10, en niet bijvoorbeeld Windows 10S. Voor het maken van aantekeningen introduceert Microsoft ook een nieuwe Surface Slim Pen. En met liefst 4096 niveaus van drukgevoeligheid moet de styles ook de tekenaars over de streep trekken. Tijdens de presentatie werd onder meer de nieuwe Adobe Fresco app gedemonstreerd.

Surface Pro 7

De Surface Pro 7 is Microsoft’s nieuwste generatie van convertible laptops. Het 12,3-inch aanraakscherm is onveranderd gebleven maar nieuw zijn de USB-C poorten.

De Mini DisplayPort die we vorig jaar nog zagen is verdwenen maar met de USB-C poort komt er wel extra functionaliteit bij en zal dat geen probleem vormen. Voor voeding wordt nog steeds de Surface Connector gebruikt.

Uiteraard worden nieuwe processoren gebruikt, en wat betreft de Surface Pro 7 zijn dat nog steeds die van Intel, namelijk de 10de generatie van Intel Core. Op de andere Surface-producten die werden voorgesteld gaat het om processoren van Qualcomm en AMD.

De Surface Pro 7 is er in opslagcapaciteiten van 128GB tot 1TB. Voor het werkgeheugen kan er gekozen worden uit 4GB, 8GB of 16GB RAM.

More to love from the Pro you know. Meet the new Surface Pro 7. #MicrosoftEvent pic.twitter.com/UnldLXElIZ — Microsoft Surface (@surface) October 2, 2019

Surface Laptop 3

Deze Surface is een meer conventionele laptop in vergelijking met de andere Surface-modellen. Nieuw dit jaar is dat de laptop zowel met 13-inch als 15-inch scherm te bestellen is. Tijdens de presentatie benadrukte Microsoft dat heel wat werk ging naar het toetsenbord, dat stukken stiller is geworden tijdens het typen, en het 20% grotere touchpad.

De 13-inch Surface Laptop 3 draait eveneens op de 10de generatie van Intel Core. Volgens Microsoft verdubbelt hierdoor de rekenkracht ten opzichte van de Surface Laptop 2. Microsoft claimt zelfs dat deze derde generatie driemaal zo krachtig is als een MacBook Air.

Het 15-inch model maakt gebruik van een AMD Ryzen 7-processor, die Microsoft samen met AMD op punt stelde en die wordt gecombineerd met AMD Vega graphics.

Net zoals bij de Surface Pro 7 moet de Mini DisplayPort plaatsmaken voor USB-C en is nog steeds de Surface Connect-poort van de partij.

De volledige line-up van nieuwe Surface modellen krijgt trouwens een snellaadfunctie waardoor één uur opladen garant staat voor 80% van de maximale batterijduur.

De nieuwe modellen zijn, althans in de VS, verkrijgbaar vanaf 22 oktober en begin november. De Surface Pro 7 kost 749 dollar. De 13-inch en 15-inch Surface Laptop 3 kost respectievelijk 999 en 1199 dollar. De prijs van de Surface Pro X bedraagt minstens 999 dollar.