Wanneer de Bluetooth Special Interest Group (SIG), de groep achter de Bluetooth-standaarden, uitpakt met een nieuwe versie dan spitsen we best onze oren. Want enkele maanden of jaren later verschijnen dan doorgaans nieuwe producten met de nieuwste Bluetooth ingebakken.

In 2020 heet de nieuwste technologie Bluetooth LE Audio. Zo maakte de SIG bekend op de technologiebeurs CES 2020. Bluetooth LE Audio maakt gebruik van een nieuwe codec met als naam LC3. Die moet vooral de geluidskwaliteit en batterijduur verbeteren, en laat toe om ook honderden apparaten te verbinden met één Bluetooth-bron.

De LE staat voor Low Energy, of een lager energieverbruik. Dat is te danken aan de LC3 codec die stukken efficiënter data comprimeert en ontbundelt dan de bestaande SBC-codec.

Dat lagere stroomverbruik maakt Bluetooth LE Audio bovendien erg geschikt voor hoorapparaatjes. Die zouden daardoor Bluetooth kunnen gebruiken om bijvoorbeeld het geluid van de tv of een smartphone beter weer te geven voor slechthorenden.

Voor huidige producten zoals draadloze hoofdtelefoons, speakers of smartphones is elke afname van het energieverbruik altijd meegenomen. Voor ons betekent dat minder vaak opladen.

Een derde grote voordeel is dat vele toestellen kunnen worden verbonden met één enkele bron. Denk bijvoorbeeld aan een toepassing zoals een conferentie waar je de spreker vooraan beter kan horen door op zijn Bluetooth-kanaal af te stemmen. Het opent zelfs mogelijkheden voor simultane vertalingen.