Het Belgische bedrijf, bekend van het huismerk Art Sound en als distributeur van JBL en Harman Kardon, blijft nieuwe merken toevoegen aan het portfolio.

Vorige week kondigde het nog de distributie aan van bepaalde toestellen van Motorola en Philips, nu is het de beurt aan de audiomerken Onkyo en Pioneer.

House of Music, Accessories & Appliances (HOM) is daarvoor een samenwerking opgestart met Aqipa, die het commerciële beleid voert voor deze merken in Europa.

Voor Pioneer ligt de focus op de versterkers. Onkyo is dan weer absoluut marktleider in de ontwikkeling van versterkercomponenten waarbij het een vaandeldrager is bij de integratie van nieuwe technieken en streamingdiensten (bvb. Spotify, Airplay, wireless multiroom).

Voor beide merken zal HOM zich focussen op het distributiekanaal waar deze producten het meest tot hun recht komen: de onafhankelijke, lokale dealer.