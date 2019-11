Het Belgische bedrijf staat bekend voor zijn huismerk Art Sound en de verdeling van merken als Harman Kardon, JBL en Cellularline.

Nu voegt het dus de merken Philips en Motorola toe aan het productportfolio. In het bijzonder gaat het om producten binnen de categorie van draadloze en vaste telefoontoestellen. Ook de universele afstandsbedieningen van Philips zullen worden aangeboden.

Het bedrijf telt nu drie grote groepen. House of Music is de muzikale poot. House of Accessories brengt allerhande accessoires voor mobiele telefoons aan de man met onder meer merken als Cellularline, Holdit en XtremeMac. House of Appliances bundelt smart home producten met klein huishoudelektro.