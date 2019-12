Het is één van de meest gestelde vragen, en het antwoord daarop is volledig afhankelijk van de activiteit in die kamer en de grootte ervan. Het begrip lumen is hierbij cruciaal.

Wanneer je (slimme) lampen gaat kopen, let je best op de aanduiding lumen. Deze waarde is een indicatie van de lichtopbrengst en vind je terug in de lijst met specificaties of op de verpakking. Hoe hoger die waarde, hoe meer licht de lamp geeft.

Lumen als vervanger van wattage

Vroeger was het wattage van een lamp een goede aanduiding van de hoeveelheid licht die een lamp kon geven. Maar met de komst van (slimme) led lampen met veel lagere wattages gaat die vlieger niet meer op en is lumen de onderscheidende factor in de felheid van een lamp.

De lumen waarde die je op de verpakking terugziet, is de lichtopbrengst wanneer de lamp op zijn felst brandt, en dus niet wordt gedimd.

Omdat we nog steeds denken in termen van wattage vind je hieronder een omrekentabel tussen lumen en watt (bij een gloeilamp) terug:

15 watt – 100 à 150 lumen

25 watt – 200 à 300 lumen

40 watt – 400 à 500 lumen

60 watt – 500 à 700 lumen

Hoeveel lumen heb je nodig per ruimte of kamer?

Niet elke kamer is even groot of heeft dezelfde lichtbehoefte. En ook de activiteiten durven per kamer wel eens veranderen in de loop van de dag. Daarom geven we een richtwaarde mee voor de volledige ruimte, en specifiekere getallen naargelang de activiteit of plaats in de kamer.

Keuken

Tijdens het koken kunnen we best wel wat licht gebruiken, al was het maar voor de veiligheid. Zeker voor de verlichting van het keukenwerkblad, de kookplaat/het fornuis en de spoeltafel mag het aantal lumen best wat hoger zijn.

Totaal: 5000 à 10000 lumen

Sfeer: 300 à 500 lumen / vierkante meter

Keukenwerkblad: 500 à 800 lumen / vierkante meter

Woonkamer, eetkamer, zithoek

In de woonkamer en zithoek, de ontspanningsruimte bij uitstek, is vooral sfeerverlichting nodig. Door gebruik te maken van dimbare lampen of gekleurde lampen kan je eenvoudig in de geschikte sfeer komen. De gewenste verlichting bij het lezen van een boek, het ontvangen van vrienden of het bekijken van een Netflix-serie is immers anders.

De verlichting boven de eettafel mag best wat feller zijn, wanneer je bepaalde huishoudtaken of hobby’s uitvoert op deze tafel. Voor een gezellig diner mogen de lampen dan weer wat minder fel branden. Gekleurde slimme lampen zijn minder van toepassing hier, maar een kleurtemperatuur die kan wijzigen van fel, koudwit naar warm licht is dan weer wel handig. Dimbare verlichting is hier ook aangewezen.

Totaal: 3000 à 6000 lumen (eetkamer) – 1500 à 3000 lumen (zithoek)

Sfeer: 300 à 500 lumen / vierkante meter

Activiteit: 500 à 700 lumen / vierkante meter

Slaapkamers

In de slaapkamer wordt er best niet voor te fel licht gekozen. Al was het maar om tijdens het ochtendgloren niet te worden verblind. Slaapkamerverlichting is dus best subtiel gekozen: nachtlampjes of spots die kunnen worden gedimd, of gekleurde verlichting die je in de juiste sfeer brengen. En bij het lezen van een boek heb je dan weer wat extra licht nodig, net zoals de momenten waarop je in de kleerkast gaat snuffelen.

Totaal: 2000 à 4000 lumen

Sfeer: 300 à 400 lumen / vierkante meter

Activiteit: 500 à 800 lumen / vierkante meter

Badkamer

In de badkamer is het een beetje hetzelfde verhaal als in de keuken. Tijdens bepaalde activiteiten kunnen we best wel wat extra licht gebruiken, bijvoorbeeld aan de badkamerspiegel. Op andere momenten is sfeerverlichting of gedimd licht gewenst.

Totaal: 2000 à 4000 lumen

Badkamerspiegel: 200 à 300 lumen

Sfeer: 500 à 600 lumen / vierkante meter

Activiteit: 700 à 800 lumen / vierkante meter

Bureau

In het bureau heb je best een bureaulamp nodig die de bureautafel goed aanlicht.

Totaal: 3000 à 6000 lumen

Gang

Benodigde lumen: 300 lumen / vierkante meter

