De videostreamingdienst HBO Max gaat in de VS 15 dollar per maand kosten. Later in 2020 of 2021 wordt ook de stap naar Europa gezet.

HBO doet vast en zeker een belletje rinkelen als de verdeler van series zoals Game of Thrones, The Sopranos en Westworld. Het werd vorig jaar samen samen met andere onderdelen binnen Time Warner, zoals Warner Bros, overgenomen door telecomgigant AT&T.

Met de overname wou AT&T zich beter positioneren in de veranderende televisiemarkt. De eerste stap is nu de lancering van HBO Max. Die videostreamingdienst zal van bij de start in de VS liefst 10.000 uur aan videomateriaal bevatten.

Daardoor lijkt het volgend jaar wel erg druk te worden in streamingland. Netflix en Amazon Prime Video waren er al, en tegen dan zullen ook Apple TV+, Disney+ en misschien nog andere aanbieders actief zijn.

Een exacte lanceerdatum voor de dienst in Europa is er nog niet. AT&T spreekt van later. Het doel is om tegen 2025 zo’n 75 tot 90 miljoen abonnementen te slijten in de VS, Europa en Latijns-Amerika.

In België heeft Telenet momenteel de exclusieve rechten op de series van HBO, zoals Game of Thrones. Eind 2018 werd dat contract verder verlengd, en konden kijkers van Play en Play More zelfs de volledige catalogus van HBO bekijken met toppers als Six Feet Under, Rome of Entourage. Wat dat contract betekent voor een aparte streamingdienst los van Telenet is dus nog onduidelijk.

Gebruikersinterface

In de loop van 2020, na de lancering, zullen met mondjesmaat nieuwe features en functionaliteit voor voor HBO Max worden uitgerold. Wat we nu al weten is dat de gebruikersinterface bewust eenvoudig wordt gehouden.

Zo zal het aanbevelen van nieuwe films en series niet via machine learning of algoritmes verlopen. Bekende acteurs, actrices en influencers zullen hun series en films waar zij van houden voorstellen. Binnen een gezin kunnen afspeellijsten worden gedeeld, zonder dat ze het persoonlijk kijkprofiel zullen beïnvloeden.

De inhoud zal bovendien worden aangeboden via zogenaamde hubs, die het videomateriaal gebundeld aanbieden. Zo is er onder meer een hub voor HBO, eentje voor het DC-universum en een voor nieuwe HBO Max Originals.

Over de beeldkwaliteit of het geluid van de streaming werd nog niks bekendgemaakt. Wel zal inhoud kunnen worden gedownload om offline te bekijken.

15 dollar per maand

Met een prijskaartje van 14,99 dollar per maand nestelt HBO Max zich meteen bij de duurste videostreamingdiensten. Ter vergelijking: het premium-abonnement bij Netflix kost momenteel 14 euro per maand. Voor Apple+ (5 euro) en Disney Plus (7 euro) is dat nog stukken lager.

Welke films en series kan ik bekijken via HBO Max?

HBO Max kan alvast putten uit de volledige catalogus van HBO, Warner Bros-films en -series, Cartoon Network, Turner Classic Movies en het DC-universum. Zelf spreken ze van meer dan 10.000 uur aan inhoud en liefst 1800 films van bij de start.

Uit de HBO-stal komen onder meer de volgende series:

Game of Thrones

The Sopranos

Chernobyl

Westworld

Watchmen

Big Little Lies

Sex and the City

Silicon Valley

Van Warner Media kennen we bijvoorbeeld de films uit het DC-universum zoals Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman en de recente hit Joker, maar ook franchises zoals Lord of the Rings, Godzilla/King Kong, de Lego-films en The Matrix.

Net zoals zowat alle rivalen zal er voor HBO Max nieuw materiaal worden ontwikkeld door en met namen zoals Nicole Kidman, Reese Witherspoon en J.J. Abrams. Die laatste tekende in september 2019 een monsterdeal met WarnerMedia. Moederbedrijf AT&T investeert volgend jaar bijna 2 miljard dollar in nieuwe content voor HBO Max.

Het meest voor de verbeelding sprekend is een nieuwe spin-off van het razendpopulaire Game of Thrones. House of the Dragon is een prequel die zich 300 jaar voor de gebeurtenissen in Game of Thrones afspeelt.