Geen gedoe meer met lange kabels voor een surroundervaring. Deze set van Harman Kardon werkt volledig draadloos, maar komt wel met een stevig prijskaartje van 2500 euro.

Het is even slikken maar voor deze prijs is Harman Kardon Surround wel vrij compleet uitgerust: in het pakket zitten een AV-receiver, vijf draadloze luidsprekers en een draadloze subwoofer.

Voor uitgebreide instellingen of ingewikkelde configuraties hoef je geen schrik te hebben, verzekert Harman Kardon. De set werkt volledig automatisch eens hij uit de doos is genomen en elk onderdeel aan het stopcontact werd aangesloten.

Harman Kardon Surround ondersteunt liefst 200 muziekstreamingdiensten en werkt met Chromecast en Bluetooth 4.2. De AV-receiver telt vier HDMI-poorten (HDCP 2.2) en kan dankzij HDMI ARC eenvoudig met de tv worden gekoppeld. Het totale vermogen bedraagt 370 watt.

Alle communicatie verloopt via WiFi en de geïntegreerde WiSA-module volledig draadloos. Met WiSA kan je de volledige set zelfs integreren en bedienen via een compatibele oled tv van het merk LG.