LG’s nieuwste projector voor thuisgebruik, de CineBeam HU810P, projecteert 4K-beelden tot 300 inch op jouw wand.

De projector is qua aansluitingen rijkelijk uitgerust: naast draadloze verbindingen als WiSA (voor het aansluiten van surroundspeakers), AirPlay 2 en Bluetooth is er ook één HDMI 2.1-aansluiting met eARC, naast twee HDMI 2.0-poorten.

Dankzij de aanwezigheid van LG’s smart tv-platform WebOS 5.0 zijn zowat alle streamingdiensten van de partij: dus niet alleen Netflix en Amazon Prime Video maar ook Apple TV+ en Disney Plus.

De lichtbron is een dubbele laser set-up (R/B) met een levensduur van 20.000 uur, die in staat is tot een piekhelderheid van 2700 ANSI lumens. Dat is handig voor felverlichte ruimtes maar ook bij de weergave van HDR. Op HDR-vlak is er ondersteuning voor de formaten HDR10 en HLG, en Dynamic Tone Mapping.

Er wordt geprojecteerd in een native resolutie van 3840 x 2160 pixels. De geprojecteerde beelden passen zich met LG’s Adaptive Picture Pro aan op het aanwezige licht in de kamer. Is het toch donker dan gaat Adaptive Contrast het optimale contrast per frame bepalen. De framerate kan trouwens ingesteld worden op bronnen met 24p, zoals de meeste films.

Wat de projector gaat kosten, en of hij ook naar België komt is nog niet geweten.