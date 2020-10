Loewe komt vanaf volgend jaar met een volledig vernieuwd gamma van audioproducten waaronder slimme radio’s, soundbars en speakers voor multiroom muziek en de thuisbioscoop.

Tabula rasa zou je wel kunnen zeggen wat geluid betreft bij Loewe. De nieuwe lichting is meteen volledig mee met zijn tijd met geluid van de bovenste plank en ondersteuning voor muziekstreamingdiensten als Spotify, Tidal, Amazon Music, plus internetradio.

Multiroom speakers

De klang mr-reeks, die moet verschijnen in februari 2021, bestaat uit drie multiroom luidsprekers met een kegelvormige look en een akoestische stof in basaltgrijs dat elegant opgaat in het interieur. De kleurkeuze is niet zomaar lukraak gekozen: het basaltgrijs design past optimaal bij de bestaande en nieuwe televisies van Loewe. De mr-benaming staat voor multiroom.

De klang mr5 (699 euro – zie foto bovenaan) is de grootste van de drie en het topmodel, met afspeelmogelijkheid voor hi-res audio (FLAC 192kHz) en een muziekvermogen van 90W. De klang mr3 (499 euro) is kleiner en levert 60W; de klang mr1 (399 euro) is de instapper met 30W. Bedienen kan ook via een aanraakscherm bovenop elke speaker.

Tijdens de presentatie liet Loewe weten dat de kleuren van de klang mr5 en mr3 nog niet definitief zijn: het kan dat naast het basaltgrijs nog een iets lichter grijs wordt gebruikt voor de bovenste helft.

Het multiroom-platform van Loewe ligt wel al volledig vast. Instellen van de speakers verloopt via de nieuwe Loewe-app maar door de ondersteuning voor Apple AirPlay 2 en Google Chromecast zijn de speakers ook volledig te bedienen en tebeheren in de Woning-app voor iOS en de Home-app in Android. Jouw smartphone of tablet vragen om bepaalde muziek eender waar in de woning af te spelen lukt dan.

Alle speakers kunnen bijkomend overweg met DTS Play-Fi, een standaard waarmee je multiroom muziek streamt doorheen de woning, en speakers inzet als stereopaar of opneemt in een grotere surround set-up.

Zo kan je bijvoorbeeld twee klang mr5 speakers als stereopaar gebruiken of de klang mr1 speakers inzetten als achterste surroundspeakers en combineren met de klang bar5 mr, Loewe’s nieuwste soundbar.

Dolby Atmos soundbar

Die klang bar5 mr heeft dezelfde multiroomfunctionaliteit als de andere klang mr-speakers en speelt Dolby Atmos-geluid af. Voor een betere weergave van de lage tonen koppel je de soundbar best aan de klang sub5, Loewe’s nieuwste draadloze subwoofer. Een pakket met soundbar en subwoofer kost 1299 euro en is verkrijgbaar vanaf februari 2021. Samen produceren ze 400W aan totaal muziekvermogen.

De 5.1.2 soundbar telt drie HDMI-poorten en heeft 4K Passthrough, ideaal dus voor het aansluiten van een settopbox of spelconsole. Zoals gezegd zijn systeemuitbreidingen makkelijk: binnen enkele seconden voeg je mr-speakers toe aan je thuisbioscoop.

Smart radio

Tot slot zijn er de slimme tafelradio’s, de klang s1 en klang s3, die internetradio, radio via FM/DAB/DAB+ en muziekstreamingdiensten combineren. De klang s3 (599 euro) voegt daar zelfs nog een fysieke cd-speler aan toe en heeft 60W aan boord. De klang s1 (399 euro) is wat compacter en speelt af aan 40W.

Beide tafelradio’s hebben een klein display bovenop en zijn afgewerkt in stevig aluminium. Wi-Fi, Bluetooth en Spotify Connect zijn aan boord. De slimme radio’s worden verwacht in januari 2021.

Nog meer op komst

En daar blijft het in 2021 niet bij. In een preview kregen we ook nog enkele andere speakers te zien waaronder de klang mr7, een nog grotere speaker met ingebouwde subwoofer; de buitenspeaker klang mr1 outdoor; de klang bar3 mr met Dolby Atmos; de klang sub2 en de klang s5.