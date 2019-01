Met de GZ2000 heeft Panasonic eindelijk zijn eerste oled-tv met Dolby Vision HDR in huis. Het nieuwe topmodel werd op de CES 2019 voorgesteld.

Met de steun van Panasonic voor Dolby Vision blijven enkel nog de twee grote televisiefabrikanten Samsung en Philips over die nog niet overstag zijn gegaan voor Dolby Vision.

Vorig jaar had Panasonic zich nog achter de concurrent van Dolby Vision, HDR10+, geschaard, en was het samen met Samsung en 20th Century Fox één van de grondleggers van de HDR10+ Alliance. Die HDR-standaard blijft Panasonic wel verder ondersteunen, net zoals HDR10 en HLG. Daarmee is het de eerste televisie die alle HDR-formaten aanbiedt.

Over naar de kenmerken van de GZ2000 (GZW2004 in Nederland). De tv is verkrijgbaar in twee schermgroottes (55-inch en 65-inch) en gebruikt een Master HDR OLED Professional Panel. Dat paneel werd door Hollywood-specialist Stefan Sonnenfeld, die gewerkt heeft aan Wonder Woman en Jurassic World, getuned op het vlak van de kleurweergave.

De HCX Pro Intelligent processor is de nieuwste evolutie binnen de HCX-Serie (Hollywood Cinema eXperience) en analyseert kleuren, contrast en details om zo een optimale presentatie in 4K te garanderen. Zo werd het helderheidsniveau verhoogd en zorgen snellere dynamische LUT-tabellen voor meer accurate kleuren bij die verschillende helderheidsniveaus.

Twee opwaarts gerichte luidsprekers zorgen, als aanvulling voor de gebruikelijke bodemluidsprekers, voor geluid dat compatibel is met Dolby Atmos. Het werd getuned door zustermerk Technics.

Het smart tv-platform van Panasonic, My Home Screen, is ondertussen aan de vierde versie toe, en zou sneller en intuïtiever moeten werken. De GZ2000 is ook compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa.

De oled-tv’s kunnen worden gecombineerd met huisautomatiseringssystemen zoals Crestron en Control4. En wie dat wenst, kan het paneel verder kalibreren met de CalMAN-software met ingebouwde testpatronen.