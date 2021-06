Ongetwijfeld hebben short throw projectoren, ook wel “4K laser TV” genoemd, de wind in de zeilen. Samsung is pas terug in het videoprojectie segment gestapt, maar zet met zijn eerste model een overtuigend product op de markt. De LSP7 “The Premiere” van Samsung is een high-end 4K laserprojector die home theater entertainment naar een nieuw niveau tilt.

Design en ergonomie: tot in de puntjes afgewerkt

Samsung realiseert een product met discrete afmetingen:

hoogte 36,7 cm

lengte: 55 cm

diepte: 12,8 cm

Het ontwerp is mooi en klassiek. De LSP7 heeft een glanzend wit chassis met aan de voorkant een akoestische stof die het audio gedeelte verbergt met een vermogen van 30 Watt.

Installatie: verschillende opties

Afhankelijk of je ervoor kiest om het beeld op een muur of een projectiescherm te projecteren, is de installatie min of meer ingewikkeld.

Bij het projecteren op een muur (bij voorkeur glad en wit of zelfs grijs), plaats je de projector gewoon op de vloer of op een meubel. Daarna dient het toestel te worden uitgelijnd zodat deze perfect parallel aan de muur is. Aan de achterkant van het toestel vind je verstelbare voetjes om de vlakheid te corrigeren. Het testpatroon in het menu ‘instellingen’ is hiervoor erg handig.

Wanneer je op een scherm wenst te projecteren, is het iets ingewikkelder om het beeld perfect in het frame te doen passen. Eerst moet je het beeld centreren, dan de juiste afstand vinden en de hoogte van de voetjes aanpassen zodat de randen van het beeld parallel blijven. In beide gevallen dien je bij het afstoffen erop te letten het toestel niet te verplaatsen om te vermijden dat je opnieuw mag beginnen.

Het belangrijkste om te onthouden is dat door het apparaat op 25 cm van de projectieplaats te installeren, het verkregen beeld ongeveer 90 inch diagonaal is. Het neemt toe tot 100 inch wanneer de LSP7 zich op bijvoorbeeld 30 cm afstand bevindt.

Prachtig beeld in de juiste condities

Het toestel onthult zijn ware kracht in een verduisterde kamer: een scherp, helder en contrastvol beeld. De Samsung The Premiere LSP7T beschikt over verschillende vooraf ingestelde beeldmodi waar je een aantal instellingen kunt wijzigen (scherpte, kleur, tint, gamma, contrastbooster,…).

De Stadaard-modus is helderder dan de Cinema-modus en is zeker en vast geschikt voor projectie overdag. Bij het projecteren van films en series in de avond en in een geoptimaliseerde omgeving (donkere kamer, zonder lichtvervuiling), is de Cinema-modus het meest geschikt. Het is goed gekalibreerd en het is niet nodig om naar de beeldinstellingen te gaan om goede resultaten te krijgen. Een handige functie voor degenen die geen tijd willen besteden aan complexe beeldkalibraties.

Een verrassend geluid

We waren aangenaam verrast door het geluid van de Samsung The Premiere LSP7T-projector. De stereo-configuratie beperkte onvermijdelijk de invulling van het geluid in de kamer dat de kijker niet omhult. De laterale geluidskwaliteiten daarentegen waren nauwkeurig en benadrukten effectief bewegingen en acties op het scherm. De dieptepunten waren ook prominent en gaven bijvoorbeeld explosies wat punch zonder enige verzadiging, zelfs bij een hoog volume.

Smart TV features

Voor wie bekend is met Samsung tv’s en hun Tizen Smart TV-interface: je zal je niet verloren voelen omdat het ook wordt gebruikt op de Samsung The Premiere projector. De navigatiebalk is naar goede gewoonte onderaan het scherm te vinden met de belangrijkste streaming- en online video content apps. Scroll je naar links dan ga je naar de app catalogus, de instellingen en de bronnen. Intuïtief en reactief, de Tizen-interface is net zo goed als Android en is zeer aangenaam om dagelijks te gebruiken.

Films die zijn opgeslagen op een USB-stick zijn zeer snel en gemakkelijk toegankelijk, net zoals films die via het lokale netwerk worden gedeeld.

Samsung The Premiere LSP7T: conclusie

Dit toestel biedt een interessant alternatief voor de televisie in de woonkamer, op voorwaarde dat je hem gebruikt op een technisch scherm. De helderheid kwam een beetje tekort bij het projecteren overdag in een lichte kamer, zelfs met een technisch scherm, maar dit is het geval bij veel projectoren. Het audiogedeelte was meeslepend, met krachtige dieptepunten, geen verzadiging en vrij brede invulling van de kamer.

De 3 HDMI-poorten, de multimedia USB-poort en de netwerkconnectiviteit bieden de gebruiker meerdere entertainmentopties met de mogelijkheid om een Blu-ray-speler aan te sluiten, directe toegang tot Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV,… maar ook de mogelijkheid om multimediabestanden af te spelen die zijn opgeslagen op de USB-apparaten of worden gedeeld via het lokale netwerk.