DPG Media en Telenet kondigen vandaag aan dat ze eind dit jaar samen een eigen videostreamingdienst oprichten. Die moet de concurrentie met Netflix, Disney en andere internationale spelers aangaan.

De joint venture tussen beide bedrijven wil een lokaal alternatief aanbieden, met een sterk lokaal aanbod aangevuld met buitenlandse films en series. Zo is DPG Media als eigenaar van de zender VTM sterk in Vlaamse fictie terwijl Telenet onder andere de SBS-zenders (Vier, Vijf), productiehuis Woestijnvis en het Play-pakket in het portfolio heeft.

Vandaag bedient Telenet meer dan 400.000 klanten met Play en Play More, twee diensten die op dit moment enkel beschikbaar zijn voor Telenet-klanten. DPG Media deed met de lancering van het gratis platform VTM GO de afgelopen maanden heel wat ervaring op met streaming.

Later dit jaar moet de bundeling van de krachten dus resulteren in een nieuwe, lokale videostreamingdienst. Die zal beschikbaar zijn voor alle Vlamingen via een nieuwe betalende tv-app, en en via het bestaande Play aanbod van Telenet.

Het ziet er naar uit dat er twee prijsniveaus zullen worden gehanteerd, volgens de krant De Tijd. Een eerste aanbod zal ongeveer evenveel kosten als Netflix of Telenet Play (12 euro) Een premium aanbod zal de prijs van Telenet Play More (25 euro) gaan benaderen.

Meer details, zoals de kwaliteit van de videostreams, volgen wellicht dit najaar.