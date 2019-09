Maandelijks verschijnen er heel wat nieuwe series en films op Play & Play More van Telenet. In oktober kijken we reikhalzend uit naar het debuut van ‘Watchmen’ en ‘On Becoming a God in Central Florida’, terwijl we de volgende maanden afscheid zullen moeten nemen van het amusante ‘Silicon Valley’.

21 oktober: Watchmen (HBO – seizoen 1)

Waarom kijken? Iemand moet het grote, zwarte gat na Game of Thrones opvullen, nietwaar? Westworld deed een, wat ons betreft geslaagde poging, maar deze Watchmen zou wel eens kunnen verrassen. Deze adaptie van de gelijknamige graphic novel gooit het over een volledige andere boeg als we de trailer mogen geloven. Dat “Lost” co-creator Damon Lindelof aan het roer staat, belooft veel goeds voor het eerste seizoen…

Synopsis: Robert Redford is al 26 jaar de president van de VS. Gemaskerde helden zijn al jaren verboden. Maar toch zijn er een paar mysterieuze figuren die een revolutie willen starten. Maar: who watches the Watchmen?

Wanneer? Première in de nacht van 20 op 21 oktober. Elke zondagnacht om 3u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek.

27 oktober: Silicon Valley (HBO – seizoen 6)

Waarom kijken? In dit zesde en laatste seizoen van Silicon Valley gaan onze nerds een allerlaatste strijd aan om hun start-up Pied Piper op de kaart te zetten. In de trailer zien we dat Richard zich moet verdedigen voor de Amerikaanse politiek, en dat kan niet goed aflopen?

Synopsis: Grote ideeën en nog grotere ego’s vechten het met elkaar uit in een nieuwe fase van de succesvolle start-up Pied Piper.

Wanneer? Première in de nacht van 27 op 28 oktober. Elke zondagnacht om 4u00 op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek

1 oktober: On Becoming a God in Central Florida (Showtime – seizoen 1)

Waarom kijken? Kirsten Dunst schittert in deze eigenzinnige en satirische serie die draait rond de wereld van het piramidespel FAM met vlotte verkooppraatjes en de Sunshine State Florida als achtergrond. Alleen al voor de bijrol van Alexander Skarsgård (Big Little Lies) moet je afstemmen op de eerste aflevering (geloof ons maar).

Synopsis: Krystal Gill werkt in een waterpark en wil haar leven over een nieuwe boeg gooien. Ze bedenkt een frauduleus plan om zichzelf op te werken binnen Founders American Merchandise, met alle gevolgen van dien.

Wanneer? Première in de nacht van 30 september op 1 oktober. Elke maandagnacht om 4u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek