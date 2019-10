3 Apple AirPlay

Zender: Elk iOS-toestel (iPhone, iPad of iPod touch met minstens iOS 12.2) of computer met macOS (10.14.5 of hoger)

Ontvanger: Apple TV of Apple TV 4K, televisie met Apple TV-app

Als je over heel wat Apple-toestellen beschikt zal je gebruik maken van AirPlay om inhoud draadloos te streamen naar je televisie.

Als ontvanger heb je een Apple TV of Apple TV 4K nodig, een kleine box die je op je televisie aansluit en die je in staat stelt om je iPad-, iPhone- of computerscherm heel snel op je televisie weer te geven. En dat met één simpele klik.

Ook sommige televisies ondersteunen sinds 2019 AirPlay, zoals enkele tv’s van Samsung LG en Sony. Het gaat dan om tv’s die compatibel zijn met de tweede generatie van AirPlay en recente modellen uit 2018 en later.

Jammer genoeg is AirPlay enkel standaard ingebouwd in Apple-toestellen, dus als je smartphone of tablet van een ander merk is, dan zal je dat moeten oplossen via een afzonderlijke app voor Android.

