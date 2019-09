Eerder deze maand maakte Apple bekend dat zijn nieuwe videostreamingdienst Apple TV+ start op 1 november en 5 euro per maand gaat kosten. De volgende reeksen werden al officieel aangekondigd voor de nieuwe videostreamingdienst Apple TV+.

Apple TV+ zal meteen in meer dan 100 landen waaronder België en Nederland beschikbaar zijn. Bij de start moeten we echter geen groot aanbod verwachten. Naar verluidt zullen op de eerste dag slechts 9 programma’s beschikbaar zijn. Nadien zal er met mondjesmaat nieuw materiaal worden uitgebracht.

Welke tv-reeksen, films of docu’s nu al bekend zijn, sommen we hierna even op. Onder voorbehoud vermelden we per show er ook de lanceerdatum en het aantal afleveringen bij.