Net voor de technologiebeurs IFA reikt de EISA gewoontegetrouw zijn awards uit voor de beste producten in de elektronicawereld. Wij verzamelden de zes beste televisies die het EISA-label tot midden 2021 mogen dragen.

Het commentaar is telkens afkomstig van de EISA zelf.

Beste 8K TV 2020-2021: LG 75NANO99

Cinefiel, spelfanaat of sportsfan? De LG 75NANO99 8K TV (zie hoofdfoto bovenaan) is voor allen een schot in de roos. Deze televisie brengt al je bronnen op de subtielste wijze tot leven dankzij de geavanceerde beeld- en geluidsverwerking van LG’s nieuwe α9 Gen3 AI-processor. Hij is uitgerust met HDMI 2.1-aansluitingen die 8K/60 fps en 4K/120 fps ondersteunen. Hiermee is hij helemaal klaar voor de toekomst. Aan de basis van de betoverende beeldkwaliteit liggen het NanoCell IPS paneel en de Full Array Local Dimming achtergrondverlichting. Ze combineren een brede kijkhoek en verfijnde kleurweergave met knap contrast. Dankzij slimme upscaling genieten ook HD en 4K-content van haarscherp detail. Kortom, een technologische krachttoer die ook nog eens intuïtief en eenvoudig in gebruik is.

Beste grote televisie 2020-2021: Samsung QE75Q950TS

Deze derde generatie 8K TV van Samsung sluit geen enkel compromis, noch voor design, noch voor eigenschappen noch voor prestaties. Het ‘Infinity’-design van de QE75Q950TS geeft het QLED-paneel een kader van amper 2mm breed. Dankzij de externe One Connect Box en de enkele, bijna onzichtbare kabel naar de tv leidt niets je af van het beeld. En wat voor een beeld! Heldere kleuren en messcherpe details die des te meer impact scoren dankzij het enorme 75 inch scherm. Ook aan audioprestaties is gedacht. Luidsprekers zitten ingebouwd in de vier zijden van het kader en creëren een gedetailleerd en dynamisch geluidsveld. Dit groot scherm laat een grootse indruk na.

Beste home cinema TV 2020-2021: Philips 65OLED935

Deze 4K OLED-tv, aan de top van het Philips-aanbod, is een perfecte combinatie van superieure audio en piekfijn beeld. Voor het audiogedeelte van de 65OLED935 werkte Philips samen met hifi-specialist Bowers & Wilkins. Het innovatieve 3.1.2-luidsprekersysteem maakt gebruik van twee upfiring drivers voor Dolby Atmos-effecten. De centrale ‘Tweeter-on-Top’ levert kristalheldere dialogen en stemmen terwijl de krachtige subwoofer gespierde bassen produceert. Het beeldgedeelte start van het immense contrast en sprankelende detail van een OLED-scherm, en tilt het naar een nieuw niveau met behulp van Philips’ nieuwste AI+-processing, waaronder een unieke nieuwe technologie die inbranden tegengaat. De vierzijdige Ambilight tilt de adembenemende filmervaring die je met deze tv beleeft nog een stapje hoger.

Beste premium OLED TV 2020-2021: LG OLED65GX

De ‘Gallery Design’ LG OLED-reeks bekijkt het concept ‘tv’ door een nieuwe bril. Het superslanke paneel met de amper 5 mm brede rand hangt dankzij de ultradunne wandbeugel perfect vlak tegen de muur. Een echte blikvanger in de woonkamer! OLED-technologie staat garant voor perfecte zwartweergave, rijke kleuren en diep contrast, allen nauwkeurig aangestuurd door LG’s AI Picture Pro processing.

Lees hier onze review van de GX OLED tv

Baanbrekende HDMI 2.1-aansluitingen zijn ideaal voor de gamers die 4K/120fps gaming willen met ultralage input-lag. Sluit de tv eenvoudig aan op een extern geluidssysteem met de beste audiokwaliteit dankzij HDMI eARC. In de lange lijst eigenschappen vinden we ook Dolby Vision HDR, LG’s WebOS smart tv-systeem, ondersteuning voor Bluetooth-hoofdtelefoons en veel, veel meer.

Beste koop OLED TV 2020-2021: Philips 55OLED805

Eén deel evolutie en één deel revolutie: Philips’ nieuwste midrange OLED-tv biedt net als zijn voorganger Android TV en universele HDR-ondersteuning, en vult dat aan met uitgebreid verbeterde beeldverwerking. Het resultaat is een 4K HDR-scherm met sublieme beeldkwaliteit. De AI-gebaseerde verbeteringen in de Philips P5-beeldprocessor leveren verfijnd detail, levendige kleuren en haarscherp bewegend beeld, of je nu kijkt naar streaming content, schijven of live tv. De 55OLED805 is een knappe allrounder, dankzij features zoals Ambilight, DTS Play-Fi multiroom audio en een ingetogen ontwerp dat in elke woonkamer past. Een briljante tv met een scherpe prijs.

Beste koop televisie 2020-2021: TCL 65C815

TCL bestormt de competitieve markt van middenklassers met de 65C815, een rijk uitgeruste, betaalbare 4K-tv met groot scherm en knappe beeldkwaliteit. Quantum dot-technologie staat in voor een groot kleurbereik, en de Edge LED-achtergrondverlichting gecombineerd met de efficiënte beeldverwerking voor een indrukwekkend contrast. Ideale eigenschappen voor HDR-beelden, de TCL ondersteunt bovendien zowel HDR10+ als Dolby Vision. Het geïntegreerde Dolby Atmos-compatibele 2.1-luidsprekersysteem zorgt voor een sterke soundtrack en hij biedt uitstekend gebruiksgemak dankzij Android TV. Blader moeiteloos door het rijke contentaanbod of spreek hem gewoon toe dankzij de handenvrije implementatie van Google Assistant. De TCL 65C815 levert heel wat waarde voor je geld.