Als er één iets wat je moet gezien hebben in oktober dan is het wel de langspeelfilm El Camino, het vervolg op de gebeurtenissen van Breaking Bad. En Jesse Pinkman lijkt op wraak uit te zijn. Benieuwd wat dat gaat worden.

1 oktober: In the Tall Grass

Sommige plekken hebben een eigen wil. Gebaseerd op het boek van Stephen King en Joe Hill. Een jongetje raakt verdwaald in een veld met hoog gras. Als Becky en haar broer Cal hem om hulp horen roepen, proberen ze hem snel te redden. In het gras worden ze door een duistere kracht overmand en raken ze elkaar kwijt. Ze zijn afgesneden van de wereld en zitten vast in de wurgende greep van het veld. Verdwalen is erg, maar ze merken al gauw dat het nog erger is om gevonden te worden. Geschreven en geregisseerd Vincenzo Natali.

4 oktober: Peaky Blinders (seizoen 5)

Terwijl de Shelby’s kampen met de beurscrash van 1929, pakt Tommy de jongere familieleden en fascistische rivalen aan die een bedreiging vormen voor zijn macht. Peaky Blinders keert terug op 4 oktober.

11 oktober: El Camino (film)

Deze film pakt de draad op na de laatste aflevering van de serie Breaking Bad. Aaron Paul is weer terug als Jesse Pinkman in El Camino: A Breaking Bad Movie, geregisseerd door Vince Gilligan.

18 oktober: Living with Yourself (serie)

Miles Elliott, een man die teleurgesteld is in het leven, ondergaat een nieuwe spabehandeling die garandeert van hem een beter mens te maken. Maar dan komt hij erachter dat hij gewoon letterlijk werd vervangen door een betere versie van hemzelf. De achtdelige serie met Paul Rudd en Aisling Bea biedt meerdere perspectieven en elkaar kruisende verhaallijnen en werd gemaakt en geschreven door Emmy-winnaar Timothy Greenberg (The Daily Show with Jon Stewart).

18 oktober: baby (seizoen 2)

Wanneer is hun geheime leven niet langer een spelletje? Seizoen 2 van de Italiaanse serie Baby keert op 18 oktober terug met nieuwe personages, moeilijke beslissingen en kersverse geheimen.