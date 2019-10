November belooft heel wat nieuw materiaal op Amazon Prime Video, met het tweede seizoen van Jack Ryan en het laatste seizoen van The Man in the High Castle.

1 november: Tom Clancy’s Jack Ryan (seizoen 2)

Na het opsporen van een mogelijk verdachte lading illegale wapens in de Venezolaanse jungle, gaat CIA-officier Jack Ryan naar Zuid-Amerika om het te onderzoeken. Jacks acties dreigen een verreikende samenzwering aan het licht te brengen, waardoor hij en zijn collega’s op een missie over de hele wereld worden geleid.

15 november: The Man in the High Castle (seizoen 4)

In dit laatste seizoen zal Amerika getuige zijn van een opstand aan beide kusten terwijl Juliana en Wyatt hun krachten bundelen met een opstand onder leiding van Bell Mallory. Takeshi Kido zal genoodzaakt zijn rekening te houden met de demonen uit zijn verleden, en het leven van John en Helen Smith zal voor altijd veranderen…

29 november: The Report (film)

The Report is een thriller op basis van echte gebeurtenissen in de nasleep van 9/11. Daniel J. Jones (Adam Driver) krijgt van zijn baas Senator Dianne Feinstein (Annette Bening) de opdracht een onderzoek te leiden naar het ondervragingsprogramma van de CIA.