In januari mogen we minstens twee Amazon Originals verwachten, een docuserie over seriemoordenaar Ted Bundy en een uitstap van James May (The Grand Tour) naar Japan.

3 januari: James May: Our Man In Japan (seizoen 1)

Waarom kijken? James May begint aan een opmerkelijke reis door Japan, van het ijzige noorden tot het zwoele zuiden. Hij zal bezienswaardigheden bezoeken, de lokale bevolking ontmoeten en noedels eten in een poging om het Land van de Rijzende Zon echt te begrijpen.

Aantal afleveringen? 6

24 januari: Star Trek: Picard (seizoen 1)

Waarom kijken? In de serie neemt Sir Patrick Stewart opnieuw zijn rol op van de legendarische Jean-Luc Picard, en worden we meegenomen in een nieuw hoofdstuk van Picard’s leven. Het is nog niet 100% zeker of deze serie ook in België en Nederland te zien zal zijn via Amazon, maar laat ons hopen.

31 januari: Ted Bundy: Falling For A Killer (seizoen 1)

Waarom kijken? Na jarenlang stilzwijgen, spreken Ted Bundy’s vriendin Elizabeth Kendall, haar dochter Molly en andere overlevenden voor het eerst in een docuserie waarin Bundy’s gruweldaden worden bekeken vanuit vrouwelijk oogpunt.

De serie onthult hoe Bundy’s pathologische vrouwenhaat botste met de culturele strijd en feministenbeweging in de jaren 70 in een van de beruchtste misdaadverhalen in de moderne tijd.