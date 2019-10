Deze maand is hij er dan eindelijk: Martin Scorsese’s film The Irishman. Of de film kan voldoen aan de hype, kunnen we eind deze maand zelf gaan ontdekken. Verder een pak nieuwe films en seizoenen van bekende series, zoals The Crown.

1 november: American Son (film)

In een regenachtig Zuid-Florida wacht moeder Kendra Ellis-Connor (Kerry Washington) ’s nachts in het politiebureau, nadat haar zoon niet is thuisgekomen. Daarbij wordt ze geconfronteerd met een reeks frusterende, onbeantwoorde vragen en moet een weg zien te banen door een systeem van onbewuste vooroordelen, verstrengelende perspectieven en een gespannen dynamiek met haar ex-man (Steven Pasquale). De film is een ontroerende afbeelding van de huidige rassenverhoudingen en spanningen binnen het systeem.

1 november: Atypical (seizoen 3)

De weg naar succes is atypisch. Sam en de familie Gardner keren met Atypical terug voor een derde seizoen.

1 november: Holiday in the Wild (film)

Kate Conrad (Kristin Davis) uit Manhattan heeft voor zichzelf en haar man een tweede huwelijksreis geboekt, zodat ze niet depressief wordt wanneer haar zoon het nest verlaat om te gaan studeren. In plaats van dankbaarheid te tonen maakt haar man een abrupt einde aan hun relatie. De verstoten Kate besluit om alsnog in haar eentje op safari te gaan in Afrika. Tijdens een omweg door Zambia helpt ze haar piloot Derek Holliston (Rob Lowe) om een babyolifant zonder moeder te redden. Ze verzorgen het dier in een plaatselijk olifantenreservaat en Kate verlengt haar vakantie tot na de kerst. Zou ze met een nieuwe liefde in het vooruitzicht toch terugkeren naar huis of maakt ze er een permanent avontuur van?

1 november 2019: The King (film)

Deze film speelt zich af in het 15de eeuwse Engeland. Hal (Timothée Chalamet), een eigenzinnige prins en de onwillige erfgenaam van de Engelse troon, heeft het leven aan het hof de rug toegekeerd en leeft onder het gewone volk. Wanneer zijn tirannieke vader overlijdt, wordt Hal gekroond tot koning Henry V. De jonge koning moet nu omgaan met de paleisintriges, chaos en een op til staande oorlog met Frankrijk. Ook zijn relatie met beste vriend en mentor, de oudere drankzuchtige ridder John Falstaff (Joel Edgerton), komt onder druk te staan.

1 november: Wir sind die Welle (seizoen 1)

Deze nieuwe Duitse Netflix-serie volgt vijf idealistische tieners die het wensen op te nemen tegen het toenemende nationalisme in hun land. Maar hun prille beweging neemt een donkere wending. De tienerserie is losjes gebaseerd op het bekende boek Die Welle die in 1981 uitkwam, en dat al in 2008 werd verfilmd.

5 november: The End of the F***ing World (seizoen 2)

Het tweede seizoen van de reeks over de twee tieners James en Alyssa werd in een recordtempo gesmaakt door het Netflix-publiek. Het eerste seizoen eindigde met een cliffhanger dus dat belooft.

15 november: Earthquake Bird (film)

Earthquake Bird is een psychologisch thriller van regisseur Wash Westmoreland (Colette, Still Alice) die zich afspeelt in het Tokyo van 1989. De jonge expat Lucy (Alicia Vikander), wordt verliefd op Teiji, een knappe plaatselijke fotograaf. Lucy’s stoïcijnse masker begint te barsten als de naïeve nieuwkomer Lily Bridges (Riley Keough) in hun leven verstrikt raakt en uiteindelijk wordt vermist. Lucy is de hoofdverdachte.

17 november: The Crown (seizoen 3)

In het derde seizoen volgen we een nieuw decennium in het leven van Queen Elizabeth. Voor dit (en het vierde) seizoen werd er een volledige nieuwe cast samengesteld met onder andere Olivia Colman als Elizabeth. Groot-Britannië verandert heel snel en de familie blijft worstelen met de behoeften van de monarchie en de wensen voor hun uiteenvallende persoonlijke leven.

27 november: The Irishman (film)

Naar deze film van Martin Scorsese met acteurs als Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci is het echt uitkijken! The Irishman vertelt een episch verhaal over georganiseerde misdaad in het naoorlogse Amerika, verteld vanuit het perspectief van Frank Sheeran, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog die als oplichter en huurmoordenaar samenwerkte met enkele van de beruchtste figuren uit de 20e eeuw. De film beslaat verschillende decennia en gaat over een van de grootste onopgeloste mysteries uit de Amerikaanse geschiedenis: de verdwijning van de legendarische vakbondsman Jimmy Hoffa.