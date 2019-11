In december 2019 is het vooral uitkijken naar het eerste seizoen van The Witcher en het tweede seizoen van Lost in Space. Ook komen er een pak film uit waaronder de blockbuster 6 Underground.

6 december: Marriage Story (film)

Een indringend en meevoelend portret van een huwelijk dat uit elkaar valt en een gezin dat bij elkaar blijft. Van de voor een Oscar genomineerde filmmaker Noah Baumbach. Met Scarlett Johansson en Adam Driver.

13 december: 6 Underground (film)

Ryan Reynolds, Michael Bay en een enorme lading dynamiet. Deze blockbuster zou volgens geruchten een gelijkaardig budget hebben opgeslorpt als de Netflix-film Bright. Zes miljardairs zetten hun dood in scène en vormen een soort ‘goede helden’-groep om misdaad te bestrijden. Zet je maar al schrap voor de nodige explosies!

20 december: The Two Popes (film)

Anthony Hopkins speelt paus Benedictus de Zeventiende in dit intieme inkijkje over een historisch keerpunt binnen de katholieke kerk. De conservatieveling ontmoet immers zijn meer progressieve opvolger. The Two Popes is geregisseerd door de voor een Oscar genomineerde Fernando Meirelles.

20 december: The Witcher (seizoen 1)

Wat valt er nog te zeggen over The Witcher? Deze omzetting van de bekende boeken- en gamereeks volgt Henry Cavill als Geralt of Rivia en is Netflix’ antwoord op het succes van Game of Thrones. Buiten de titels van de acht afleveringen en onderstaande trailer blijft de inhoud van deze fantasyreeks een goedbewaard geheim. Oh ja, een tweede seizoen heeft al groen licht gekregen.

24 december: Lost in Space (seizoen 2)

Deze reboot van de bekende serie uit de jaren ‘60 is ondertussen aan het tweede seizoen toe. Lost in Space speelt zich dertig jaar in de toekomst af en volgt de ruimte-avonturen van de familie Robinson, die op zoek gaan naar nieuwe te bewonen planeten. Maar ditmaal zijn ze de weg volledig kwijt.