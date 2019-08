De geruchten dat Disney Plus in Europa van bij de start in Nederland actief zou zijn, zijn dan toch waar. Disney heeft bevestigd dat de nieuwe videostreamingdienst op 12 november actief wordt, gelijktijdig met de VS en Canada.

De prijs voor Disney bedraagt 6,99 euro per maand, of 69,99 per jaar. Met die laatste optie krijg je als het ware twee maanden gratis. Met die prijzen nestelt Disney zich onder die van concurrent Netflix.

Disney Plus zal beschikbaar zijn via apps op iPhone en iPad, Apple TV, Android, Android TV, Google Chromecast, PlayStation, Roku en Xbox One. Op Apple-toestellen zal je moeiteloos kunnen inschrijven via een in-app aankoop.

Disney Plus biedt eigen producties aan, zoals de meeste animatiefilms van Disney en Pixar, de Star Wars-franchise, Marvel-films en materiaal van National Geographic. Ook content van Fox, zoals alle afleveringen van The Simpsons, zal beschikbaar zijn. Bestaande content zal worden aangevuld met nieuwe tv-reeksen en films, zoals onder meer The Mandalorian.