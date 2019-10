Maandelijks verschijnen er heel wat nieuwe series en films op Play & Play More van Telenet. In november debuteert onder andere His Dark Materials, ook wel HBO’s opvolger voor Game of Thrones genoemd.

His Dark Materials (seizoen 1)

Waarom kijken? HBO’s opvolger voor ‘Game of Thrones’. Fantasyfans mogen hun boeken weer neerleggen en zich vergapen aan een nieuwe machtige tv-serie. Een van hun meest favoriete boekenreeksen – beter bekend als de Het Gouden Kompas-reeks – geschreven door Philip Pullman, werd door HBO omgetoverd tot een prestigieuze, avontuurlijke en spannende topserie. De cinematografie is prachtig, de budgetten zijn kolossaal, de cast speelt de pannen van het dak (o.a. James McAvoy en Lin-Manuel Miranda) en … een tweede én derde seizoen staat al in de steigers.

Synopsis: Twee kinderen wagen zich aan een magisch avontuur door verschillende parallelle universa.

Wanneer? Première in de nacht van 4 november op 5 november. Elke maandagnacht om 3u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek.

Bellevue (seizoen 1)

Waarom kijken? Oscarwinnares Anna Paquin bijt zich vast in verdwijningszaak. De ster uit ‘True Blood’ ontpopt zich tot de Amerikaanse versie van Sarah Lund in deze zenuwslopende en mysterieuze thrillerreeks. De setting: een kleine mijnstad met grote geheimen. De zaak: een vermiste transgendertiener. Gooi daar nog een moordenaar van een oude zaak, samenzweringen, vreemde relaties en een detective die geconfronteerd wordt met haar verleden tegenaan en je hebt jouw volgende binge-reeks.

Synopsis: Wanneer een tiener spoorloos verdwijnt, bijt detective Annie Ryder zich vast in de zaak. Het mysterie zorgt voor een kloof tussen haar en haar familie en vrienden.

Wanneer? Volledig seizoen beschikbaar vanaf 11 november in Play en Play More in de tv-theek.

Tell Me a Story (seizoen 1)

Waarom kijken? Klassieke sprookjes in een donker en grimmig kleedje. Kevin Williamson, de man achter tv-series als ‘Stalker’ en ‘The Following’, maar ook filmhits als ‘Scream’ en ‘I Know What You Did Last Summer’ pakt in dit eerste seizoen wereldberoemde verhalen als ‘Three Little Pigs’, ‘Little Red Riding Hood’ en ‘Hansel and Gretel’ aan. Maak je klaar voor epische en subversieve verhalen van liefde, verlies, hebzucht, wraak en moord. Niet voor gevoelige kijkers.

Synopsis: Een herinterpretatie van de bekendste sprookjes ter wereld als een psychologische thriller. Roodkapje en Hansje en Grietje zoals je ze nog nooit zag.

Wanneer? Volledige seizoen beschikbaar vanaf 4 november in Play en Play More in de tv-theek.