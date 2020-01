Maandelijks verschijnen er heel wat nieuwe series en films op Play & Play More van Telenet. Voor januari zijn dat het nieuwe The Outsider en Avenue 5, beiden uit de HBO-stal. Ook het tweede seizoen van The Young Pope, dat The New Pope als naam meekrijgt, komt er aan deze maand.

The Outsider (seizoen 1)

Waarom kijken? Deze 8-delige reeks van Stephen King (hoeveel boeken van die man zijn er al niet verfilmd?) behandelt een gruwelijke kindermoord in de gemeenschap van Flint City. De plaatselijke rechercheur vindt al snel een hoofdverdachte en alle bewijsmateriaal leidt naar die persoon. Maar de zaak neemt verrassende, merkwaardige en bizarre wendingen. Met toppers als Jason Bateman en Ben Mendelsohn in de hoofdrollen.

Synopsis: Een onderzoek opent naar de gruwelijke moord op een jong ventje. Maar wanneer bovennatuurlijke krachten zich met de zaak moeien, staan de twee onderzoekers voor een immens mysterie.

Wanneer? Première in de nacht van 12 op 13 januari. Elke maandagnacht om 3u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek, gelijk met de VS

Avenue 5 (seizoen 1)

Waarom kijken? Dit is een nieuwe serie van de makers van Veep met een luxueus ruimteschip als setting, en met Hugh Laurie als kapitein die het hoofd moet bieden aan technische problemen, kwade ruimtetoeristen en chaos. Belooft een hilarische science fiction komedie te worden.

Synopsis: Ruimtekapitein Ryan Clark probeert overeen te komen met zijn crew en passagiers wanneer een doorsnee ruimtecruise niet helemaal volgens plan verloopt.

Wanneer? Première in de nacht van 19 op 20 januari. Elke maandagnacht om 4u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek, gelijk met de VS

The New Pope (seizoen 2)

Waarom kijken? Het tweede seizoen van The Young Pope krijgt meteen een nieuwe naam mee. Want het Vaticaan verwelkomt een nieuwe paus, terwijl de vorige nog niet is uitgeteld. De twee religieuze grootmachten worden vertolkt door Jude Law én John Malkovich. Met Sharon Stone en Marilyn Manson wist HBO bovendien enkele verrassende bijrollen te strikken. Regisseur Paolo Sorrentino is weer van de partij om alles in prachtig schilderachtige beelden te gieten.

Synopsis: Het Vaticaan verwelkomt een nieuwe Paus. Maar de vorige is nog niet volledig uitgeteld.

Wanneer? Première in de nacht van 25 op 26 januari. Elke zondagnacht om 3u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek, gelijk met de VS

The Pier (seizoen 2)

Waarom kijken? Start het nieuwe jaar met een tripje naar La Albufera. De ijzersterke en spannende topserie The Pier, de Engelstalige titel voor El embarcadero, is terug met een tweede seizoen. De serie mixt een misdaadverhaal met een sensueel drama in prachtige cinematografie, intrigerende verhaallijnen en Álvaro ‘El Profesor’ Morte in een van de hoofdrollen.

Synopsis: Alejandra biecht aan Verónica op wie ze werkelijk is. De waarheid verandert alles tussen de twee vrouwen. Alejandra gaat voluit voor een leven vol lust.

Wanneer? Première in de nacht van 25 op 26 januari. Elke maandagnacht om 4u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek.