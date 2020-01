Maandelijks verschijnen er heel wat nieuwe series en films op Play & Play More van Telenet. Voor februari zijn dat onder meer het derde seizoen van Babylon Berlin, de duurste Europese serie ooit, en de documentaire-reeks McMillions, over de beruchte McDonald’s-oplichtingszaak.

Babylon Berlin (seizoen 3)

Waarom kijken? Babylon Berlin is en blijft één van de meest prestigieuze en duurste Europese series die ooit werden gemaakt. ‘Babylon Berlin’ serveert je een stevige portie drugs, dansen, cabaret, nazi’s, misdaad en moord. Een waanzinnig ambitieus misdaadepos dat zich afspeelt in het Berlijn van het interbellum, net voor de Tweede Wereldoorlog. Aangrijpend, meesterlijk verteld, rijk aan historie, suspensvol en noirisch. Kortom, alle kenmerken van een zwaar verslavende serie! Seizoen 1 en 2 zijn ook beschikbaar in Play.

Synopsis: Ditmaal moet Rath een filmset onderzoeken waarop een bekende actrice werd gedood, getroffen door een schijnwerper. Was het een ongeluk? Of een moord?

Wanneer? Vanaf 8 februari, elke zaterdag vanaf 4u een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek.

McMillions (docu)

Waarom kijken? HBO pakt uit met een zinderende 6-delige documentaire-reeks, geproduceerd door Mark Wahlberg, over de ophefmakende en beruchte McDonald’s-oplichtingszaak. Meer dan een decennium geleden deelde McDonald’s prijzen uit via hun Monopoly-promotiespel. Alleen wisten ze niet dat een ex-agent en zijn trawanten een uitgekiend plannetje hadden opgezet waarmee ze alle hoofdprijzen voor zichzelf hielden. Tot een tip bij de FBI leidde tot een grootschalig onderzoek met undercover-werk en schimmige deals met ex-gevangenen die banden hadden met de maffia.

Synopsis: Een gedetailleerd naslagwerk over een beruchte Mcdonald’s oplichtingszaak uit de jaren negentig met getuigenissen van mensen die erbij betrokken waren.

Wanneer? Vanaf 4 februari, elke dinsdag vanaf 4u een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek.

Deliver Us

Waarom kijken? Donker, duister en duivels. De Scandinavische crimi slaat opnieuw toe. De psychologische thrillerserie ‘Deliver Us’ gooit het deze keer wel over een andere boeg: een klein Deens provinciestadje wordt geterroriseerd door een jonge psychopaat. Eentje die niet alleen kleine criminele feiten pleegt, maar ook met moord wegkwam. Tot een stel doodgewone mensen, wiens levens vernietigd werden door de psychopaat, op het idee komen om de perfecte moord te beramen.

Synopsis: Vijf mensen slaan de handen in elkaar om de perfecte moord te plannen. Hun slachtoffer: de plaatselijk psychopaat.

Wanneer? Vanaf 9 februari doorlopend beschikbaar in de TV-theek in Play en Play More.

High Maintenance (seizoen 4)

Waarom kijken? Deze hipster-reeks groeide eerst uit tot de populairste webserie op videodienst Vimeo, waarna HBO de creatieve breinen achter ‘High Maintenance’ carte blanche gaf om er een volwaardige tv-serie van te maken. Verwacht je aan een urban portret van New York, boordevol intrigerende en kleurrijke personages. Elk worden ze op hun wenken bediend door The Guy, een zelfstandige wiethandelaar, die als een soort Deliveroo aan huis bezorgt. Geen ‘stoner’-komedie, maar een stukje tv waar je innerlijk high van wordt.

Synopsis: The Guy loopt weer heel wat excentrieke figuren tegen het lijf in New York. Figuren die proberen te overleven en zichzelf trachten te zijn in de Amerikaanse grootstad.

Wanneer? Vanaf 8 februari, elke zaterdag vanaf 5u een nieuwe aflevering in Play en Play More in de TV-theek, gelijk met de VS