Maandelijks verschijnen er heel wat nieuwe series en films op Play & Play More van Telenet. In december kijken we vooral uit naar het zesde en laatste seizoen van Vikings en het eerste seizoen van Doom Patrol.

Vikings (seizoen 6)

Waarom kijken? Geen enkele serie over de Vikings kon ons zo bekoren dan het gelijknamige Vikings. Ondertussen zijn we aanbeland bij het zesde, en jammer genoeg ook het laatste seizoen. Daarin is het de beurt aan Bjorn om in de voetsporen van zijn vader Ragnar, koning te spelen. Maar zijn troon is een doel voor vele bloeddorstige tegenstanders. Op één persoon kan hij alvast wel rekenen, zijn moeder Lagertha.

Synopsis: Het laatste seizoen. De Vikings reizen naar verre locaties, duizenden kilometers verwijderd van Kattegat, waar ze nieuwe vijanden tegen het lijf lopen en de gevolgen van Ragnars dood ondervinden.

Wanneer? Première in de nacht van 6 op 7 december. Elke zaterdagnacht om 3u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek.

Doom Patrol (seizoen 1)

Waarom kijken? Vandaag moeten superhelden best een kantje af hebben. Zie bijvoorbeeld de recente tv-reeksen The Boys en The Umbrella Academy. De Doom Patrol-bende neemt missies aan die te bizar zijn voor hun grote broer, de Justice League. Het resultaat in opdrachten die je nog nooit eerder zag in een superheldenverhaal. ‘Doom Patrol’ is dan wel donker en grimmig, het barst ook van de waanzinnige humor en het ene na het andere WTF-moment.

Synopsis: The Doom Patrol bestaat uit een resem excentrieke figuren die door enkele verschrikkelijke incidenten over superkrachten beschikken. Samen onderzoeken ze bijzondere fenomenen en beschermen ze de aarde.

Wanneer? Première in de nacht van 15 op 16 december. Elke maandagnacht om 3u op Play More Cinema en in Play en Play More in de tv-theek

1994

Waarom kijken? Omkoopschandalen, witwaspraktijken, smeergeldoperaties, politieke schandalen, expliciete naaktscènes en het succesverhaal Silvio Berlusconi. 1994 sluit mooi aan in het rijtje van gewaagde en sexy Italiaanse thrillerseries zoals ‘Romanzo Criminale’, ‘Gomorra’ en ‘The Young Pope’. In dit derde en laatste seizoen staan de complexiteit van politiek, macht en media, gekruid met tragische liefde, melodrama en plotwendingen weer centraal. Een stevige portie sensatie, megalomanie en vuile spelletjes geserveerd als een verrukkelijk driegangenmenu.

Synopsis: 1994 blijkt een turbulent jaar te zijn voor Italie. Leonardo Notte probeert zijn macht te beschermen, Pietro Bosco zit met een vrouw in zijn hoofd en Veronica Castello moet beslissen met wie ze verder wil.

Wanneer? Volledige seizoen beschikbaar vanaf 1 december in Play en Play More in de tv-theek.

Creep Show (seizoen 1)

Waarom kijken? Liefhebbers van Stephen King komen zeker aan hun trekken in deze reeks gebaseerd op de gelijknamige horrorfilm uit 1982 van George A. Romero. De legendarische special effects maestro Greg Nicotero (‘Day of the Dead’, ‘Evil Dead II’, ‘The Walking Dead’) regisseerde enkele afleveringen.

Synopsis: Duistere horrorverhalen komen tot leven in deze horrorserie geïnspireerd door de gelijknamige George Romero-film uit 1982 en geschreven door Stephen King.

Wanneer? Volledige seizoen beschikbaar vanaf 22 december in Play en Play More in de tv-theek