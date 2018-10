De Sonos Beam is de kleinste soundbar van het merk tot op heden en met zijn prijszetting ook de goedkoopste. We checken even of de Beam voldoet aan de verwachtingen.

Vier jaar na de eerste soundbar van Sonos, de PlayBar, en de launch van de Playbase vorig jaar, is er nu de Sonos Beam. De kleine soundbar voert enkele veranderingen door, met onder meer een HDMI-aansluiting en (in de toekomst) stembediening.

Design en aansluitingen

De kwaliteit van afwerking van de Sonos Beam ziet er uitstekend uit. De witte kleur van ons testexemplaar – er is ook nog een zwarte versie – past wonderwel bij de andere recente producten van Sonos, zoals de Playbase en de drie Play-luidsprekers.

De Sonos Beam is amper 65 cm breed, 10 cm diep en 6,85 cm hoog, en rondom afgewerkt met een luidsprekercover in textiel. De Beam leunt op rubberen voetjes als je hem op een tv-meubel plaatst, maar de onderzijde heeft ook enkele uitsparingen als je ervoor kiest om de Beam aan de wand te bevestigen door middel van een wandsteun. Standaard is die echter niet meegeleverd, al heeft Sonos wel een (dure) steun in het gamma.

Via aanraaktoetsen bovenop de soundbar kan je het volume regelen, het volgende of vorige muzieknummer selecteren, een nummer pauzeren of afspelen, of het geluid volledig uitschakelen. Witte leds geven een indicatie van de status van de soundbar en de stembediening.

In vergelijking met de andere soundbars van Sonos, de PlayBar en PlayBase, die gebruikmaken van een optische audiokabel om de verbinding met een tv tot stand te brengen, treffen we ditmaal een HDMI-poort aan. Die bevindt zich samen met de afneembare voedingskabel, een ethernet-poort en een pairing-knop op de achterzijde van de Beam.

De HDMI-kabel moet worden aangesloten op de HDMI ARC-poort van de tv. Dat staat doorgaans met een label aangeduid bij de HDMI-poorten van je tv. Wie niet bekend is met ARC: dat staat voor Audio Return Channel waarbij het geluid van de tv over een HDMI-kabel naar een aangesloten toestel kan worden gestuurd, in dit geval de Sonos Beam. Wie dat wenst kan via een adapter nog steeds een optische audiokabel gebruiken.

De keuze voor HDMI maakt ook enkele andere opties voortaan mogelijk. Zoals het HDMI-CEC protocol waardoor je de afstandsbediening van jouw tv in de meeste gevallen kan gebruiken om het volume van de Beam te regelen, zonder dat je telkens in de app moet duiken. Het is één van de redenen waarom Sonos geen eigen remote meelevert.

Deze HDMI-poort laat ook stembediening toe: stemcommando’s kunnen via de HDMI-kabel van de Sonos Beam naar de tv worden gestuurd. Er zijn hiervoor liefst vijf microfoontjes ingebouwd. In eerste instantie is er ondersteuning voor Amazon Alexa. Later volgen Google Assistant en Apple Siri. In België en Nederland is het nog even wachten op de activatie van de stembediening.

De set-up van een Sonos-product is zoals steeds erg makkelijk. Na het aansluiten van alle kabels (stroom, ethernet en HDMI) kan de Sonos Beam eenvoudig via de Sonos-app worden toegevoegd. Je geeft gewoon even aan in welke kamer de Beam is geplaatst en volgt de verdere stappen op het scherm.

De luidsprekerset-up is als volgt. Vier full-range woofers, één tweeter en drie passieve radiatoren krijgen het gezelschap van vijf klasse D-versterkers. De drivers en radiatoren zijn zo gepositioneerd (hoek van 45 graden) dat ze het geluid zo veel mogelijk verdelen over de kamer, voor een ‘immersive’ effect.

Features

De Sonos Beam is niet alleen een soundbar maar ook een draadloze multiroom speaker die muziek kan afspelen van zowat elke bron denkbaar. Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, je smartphone of tablet tot een harde schijf vol muziekbestanden die zich binnen je thuisnetwerk bevindt.

Indien je de Beam vooral gebruikt als soundbar bij het televisiekijken, zal je de Sonos-app niet vaak nodig hebben, maar van zodra je muziek wenst af te spelen kan je er niet om heen. De app krijgt regelmatig een update en is ondertussen geëvolueerd naar een zeer efficiënte en gestroomlijnde tool.

Sonos heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk muziekdiensten en bronnen in de app op te nemen, die dan kunnen worden gecombineerd in Sonos-afspeellijsten. In de app krijgen ook andere Sonos speakers en zelfs versterkers een plaatsje, die je kan indelen en groeperen op basis van kamers in jouw woning. Het laat toe eenzelfde nummer doorheen de hele woning af te spelen, of afzonderlijke nummers voor elke kamer. Dat is het multiroom-luik van Sonos.

Hou er wel rekening mee dat de functionaliteit van een muziekdienst als Spotify stukken minder is via de Sonos-app dan via de Spotify-app. Een oplossing is om Spotify Connect te gebruiken. Dat is een manier om muziek vanuit de Spotify-app rechtstreeks af te spelen op de Beam (of andere Sonos-speakers in huis).

Gebruikers van Apple-producten hebben bij de Sonos Beam de beschikking over AirPlay 2, de tweede generatie van het draadloze audioprotocol van Apple. Net zoals Sonos is hierdoor multiroom audio via Apple mogelijk, met HomeKit-ondersteuning en Siri-bediening.

In onze Woning-app op de iPad konden we alvast probleemloos de Sonos Beam toevoegen, en muziek vanuit apps afspelen op de Beam door in de rechterbovenhoek binnen iOS 12 naar beneden te swipen, en de Beam als luidspreker te selecteren. Het grote voordeel van AirPlay 2 is dat je verschillende merken en speakers kan gebruiken.

Ook bediening via Siri lukt. Zeg gewoon even ‘Speel muziek af op de Sonos Beam’ via je iOS-apparaat en je krijgt muziek te horen. Al blijft het afspelen beperkt tot de Muziek-app van Apple. Muziek van Spotify op deze manier afspelen lukt niet.

Audioformaten

Wat de ondersteuning van audioformaten aangaat, blijft Sonos halsstarrig zijn eigen zin doen. Zo is er enkel de weergave van PCM stereo, Dolby Digital en Dolby Digital 5.1.

Het DTS-formaat en andere lossless audioformaten kunnen niet worden afgespeeld. Dat blijft opmerkelijk want Sonos laat commercieel en in de app de mogelijkheid open om extra achterspeakers voor surround en een subwoofer toe te voegen, en zo een home theater opstelling te maken.

Dat nieuwe formaten zoals DTS:X of Dolby Atmos niet worden ondersteund, is voor een dergelijke compacte soundbar in deze prijsklasse niet zo verwonderlijk, en dus ook geen breekpunt.

Wie over een iPhone beschikt (Android-gebruikers vallen uit de boot) zal bij de installatie van de Beam gevraagd worden om het geluid te tunen via de Trueplay-functie in de app van Sonos. Gebruikmakend van de microfoon in de iPhone wordt geprobeerd om de Beam zo optimaal mogelijk te laten klinken voor jouw specifieke kamer.

Geluidskwaliteit

Voor een dergelijk kleine soundbar klinkt de Sonos Beam best goed. Met de Loudness-optie standaard ingeschakeld, presenteert de Beam zich groter dan hij is. Het geluid is volumineus, en voor de meeste woonkamers ruim voldoende. Dialogen in films en series, of commentaarstemmen bij het bekijken van sport op tv, worden erg goed weergegeven.

De beginscènes van de film Inferno zijn overtuigend en je wordt meteen in de actie ondergedompeld. Hier en daar kunnen we iets van een surroundeffect ontwaren al blijft dat beperkt in dimensie. Spelen we even met het volume dan is duidelijk dat deze Beam de nodige power heeft om de kamer te vullen.

Ook de soundtrack van de film The Theory of Everything klinkt harmonieus, vooral dan in de hoge- en middentonen. Dialogen zijn kristalhelder, en we hadden nergens een moment dat deze soundbar ontgoochelt op dat vlak. In de app is er een optie om de spraak nog te verbeteren, maar in de praktijk hadden we dit niet nodig. Voor nachtelijke kijkers is er eveneens een speciale nachtmodus.

De bas is voldoende, al durft die soms wat accuraatheid en punch te missen. Iets wat een echte subwoofer uiteraard zo compenseert. De enige optie om dat te verhelpen is een Sonos subwoofer toe te voegen, maar de prijs van de sub staat niet in verhouding tot die van de soundbar.

Beide films hebben we getest via Netflix en de Dolby Digital 5.1-track. Die laatste klinkt het meest overtuigend van de drie opties PCM stereo, Dolby Digital en Dolby Digital 5.1. Zorg er zeker voor dat de Beam wel Dolby Digital 5.1 binnenkrijgt, wat je kan aflezen via de instellingen (‘Info over mijn Sonos-systeem’) binnen de Sonos-app.

Ook met gewone televisieuitzendingen kwijt de Sonos Beam zich behoorlijk van zijn taak, en is het de perfecte vervanger voor de standaard tv-speakers.

Spelen we muziek af via Spotify dan klinkt de Beam iets meer ingehouden, en minder ruimtelijk dan bij de Dolby Digital 5.1-track van films. De Sonos Playbar en Playbase zijn op dat vlak betere keuzes, al zijn ze natuurlijk duurder. De Track ‘Channel 42’ van Deadmau5 is een mooie demo van wat deze soundbar kan.

Afspelen van muziek verloopt via het draadloze netwerk van Sonos en Wi-Fi. Rechtstreeks Bluetooth audio sturen naar de Beam lukt, net zoals alle Sonos producten, niet. Er is immers geen ondersteuning voor Bluetooth ingebouwd.