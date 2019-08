Na Disney komen er ook meer details naar buiten rond Apple’s streamingdienst. Apple TV+ zal 10 dollar per maand kosten en iets vroeger dan Disney Plus debuteren.

Dat melden althans Bloomberg en The Financial Times. Een lancering zou dan gepland staan vóór 12 november 2019. De 9,99 dollar per maand is alvast duurder dan Netflix (vanaf 8 euro) en Disney Plus (7 euro).

Volgens Bloomberg overweegt Apple verschillende strategieën voor de lancering. Zo speelt Apple met het idee om een drietal afleveringen van enkele tv-reeksen los te laten op het publiek en dan wekelijks een nieuwe aflevering online te zetten.

De tv-cataloog zou in het begin nog klein zijn, maar de maanden na de lancering regelmatig worden uitgebreid. Onder meer volgende series en films komen er aan of zitten in de pijplijn:

The Morning Show, een nieuwsdrama met Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Steve Carell

For All Mankind van de maker van Battlestar Galactica

Amazing Stories van Steven Spielberg

See, een sci-fi drama met Jason Momoa

Truth Be Told

Home, een documentaire over extravagante woningen

Mythic Quest, een komedie

Are You Sleeping?, een dramaserie met Octavia Spencer

Servant, een thriller van M. Night Shyamalan

Little America

Central Park, een cartoon musical

On The Rocks, een film van Sofia Coppola

Apple TV+ zal beschikbaar zijn binnen de Apple TV-app, die naast iOS-toestellen ook verkrijgbaar is op Roku-apparaten, Amazon Fire TV en televisies van Samsung.

Apple TV+ zou meteen in meer dan 100 landen van start gaan. Analisten schatten dat 100 miljoen abonnementen binnen 5 jaar tot de mogelijkheden moet behoren.