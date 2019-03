De interesse van Apple voor de televisie overspant al enkele decennia – tot in 1993 met de lancering van de Macintosh TV. En ook Steve Jobs bleef tot op zijn sterfbed nadenken over de toekomst van televisiekijken.

Deze week presenteerde Apple alvast zijn visie op de televisie. Centraal staat de vernieuwde Apple TV-app, dat als portaal gaat dienen voor externe streamingdiensten en televisiekanalen. Bovendien gaat Apple ook eigen, exclusieve content op het platform aanbieden, via Apple TV+, een betalende optie.

Vernieuwde Apple TV-app

De Apple TV-app, die nog niet in Nederland en België beschikbaar is, wordt vernieuwd in mei 2019 en zal meer gaan fungeren als een portaalsite voor externe kanalen en diensten. Binnen de Apple TV-app zal je kunnen inschrijven op bepaalde tv-kanalen of pakketten waarvoor je een maandelijkse bijdrage betaalt.

Het gebruiksgemak staat centraal in de nieuwe Apple TV-app, met alle content op één plaats. Apple maakt zich sterk dat de aanbevelingen voor nieuwe content of aanraders van de bovenste plank zullen zijn, door de aanstelling van een team curatoren. Iets wat Apple met Apple Music trouwens nu ook al (erg goed) doet.

Een belangrijk onderdeel van dat gebruiksgemak is dat de Apple TV-app ook zal worden aangeboden buiten het ecosysteem van Apple. Dus niet alleen op de iOS devices (iPhone, iPad), de Apple TV mediaspelers en later dit jaar op de Mac, maar ook op de nieuwe televisietoestellen van Samsung (die in de Benelux een drie maanden exclusiviteit krijgt tot de zomer), LG en Sony, en mediaspelers zoals de Amazon Fire TV en Roku.

Alle films die worden aangekocht, gehuurd en gedownload via iTunes komen ook terecht in de vernieuwde Apple TV-app.

Apple TV channels

Een onderdeel van de vernieuwde Apple TV-app vormen de Apple TV Channels. Deze kan je best beschouwen als de traditionele, à la carte televisiekanalen zoals we ze kennen van onze digitale tv-boxen maar het kan ook gaan om streamingdiensten.

Hierop kan je als kijker een abonnement nemen waarbij het volledige proces verloopt via de Apple TV-app. Er zijn geen afzonderlijke accounts of apps meer nodig. Qua structuur lijken de Apple TV Channels sterk op wat Amazon Prime Video nu al in sommige landen doet met de Amazon Prime Video Channels.

De grote focus lag bij de presentatie op de Amerikaanse TV Channels met bekende namen zoals HBO, Showtime, Starz en CBS All Access.

Met de Channels maakt Apple duidelijk dat het afspelen meteen kan beginnen binnen de Apple TV, en je niet eerst wordt doorgesluisd naar een afzonderlijke app die moet geopend worden.

De Apple TV Channels worden samen met de nieuwe TV-app in mei 2019 aangeboden, naar alle waarschijnlijkheid eerst in de VS. Omdat er nog heel wat contentdeals moeten afgesloten worden, is het aanbod voor de Benelux of andere landen nog totaal onbekend.

Streamingdiensten als Hulu en Netflix hebben al aangegeven dat ze aanwezig zullen zijn in de TV-app, maar niet als Channel. Hierdoor zal je nog steeds naar een afzonderlijke app worden doorgestuurd.

Apple TV+

Apple lanceert ook een eigen streamingdienst en Netflix-concurrent: Apple TV+. De streamingdienst moet de concurrentie aangaan met Netflix, Amazon Prime Video en Disney+.

Apple lanceert in het najaar van 2019 de dienst meteen in meer dan 100 landen waaronder ook België en Nederland. Over hoeveel dit abonnement gaat kosten heeft Apple nog niks losgelaten.

Ook over de content, die exclusief is voor Apple, is nog weinig bekend. We weten enkel dat Apple bekende namen als Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jason Momoa, M. Night Shyamalan, Sofia Coppola en J.J. Abrams heeft kunnen strikken voor het maken van originele films, series en documentaires.

Apple TV+ zal een extra keuze vormen binnen de Apple TV-app en niet verplicht zijn. Enkel via de Apple TV-app kan je abonneren op Apple TV+.

Wat weten we nog meer over de televisieplannen van Apple?

Dankzij Family Sharing kunnen abonnementen op de Apple TV Channels en Apple TV+ gedeeld worden met het hele gezin.

Over de kwaliteit van de content (4K?, HDR?) van de Apple TV Channels en Apple TV+ is nog niks bekend.

Wie de Apple TV 4K en Apple TV HD mediaspelers in huis haalt of heeft staan, kan ze via Siri bedienen. Dat gebeurt door de microfoonknop op de afstandsbediening in te drukken en te starten met spreken. Je hoeft niet langer ‘Hey Siri’ te zeggen.

Een nieuwe functie, die al werd gelanceerd, is dat je Siri op iPhone of iPad kan gebruiken om de Apple TV mediaspelers te bedienen

Siri op Apple TV spreekt niet terug, je krijgt een actie te zien op tv maar geen gebabbel om je televisiekijken niet te onderbreken.