De Duitse premiumfabrikant Loewe mag opnieuw uitpakken met een mooie erkenning. De Loewe stellar 65 dr+ is uitgeroepen tot EISA Premium OLED TV 2025-2026, een van de meest prestigieuze onderscheidingen binnen de audiovisuele sector. De prijs bevestigt Loewe’s sterke positie in het absolute topsegment van televisies.

Beeldkwaliteit en design op topniveau

Volgens de internationale vakjury blinkt de stellar 65 dr+ uit door zijn combinatie van uitmuntende beeldkwaliteit, verfijnd design en gebruiksgemak. Het OLED-paneel levert diepe zwartwaarden, hoge helderheid en rijke kleuren, waardoor films, series en sportwedstrijden er bijzonder levensecht uitzien. Ondersteuning voor moderne HDR-formaten zorgt ervoor dat beelden altijd optimaal worden weergegeven, ongeacht de content.

Ook het design speelt een hoofdrol. De televisie is afgewerkt met hoogwaardige materialen en oog voor detail, met een elegante vormgeving die perfect past in een modern interieur. De opvallende achterzijde en het slanke profiel maken van de stellar 65 dr+ meer dan een tv: het is een stijlobject in de woonkamer.

Slimme technologie en krachtige audio

De Loewe stellar 65 dr+ combineert zijn beeldkwaliteit met slimme functies die het dagelijkse gebruik eenvoudiger maken. Het intuïtieve smart-platform werkt snel en overzichtelijk, terwijl extra’s zoals ingebouwde opslag en uitgebreide tuneropties zorgen voor extra flexibiliteit. Ook op audiovlak stelt Loewe niet teleur: het geïntegreerde geluidssysteem levert een vol en krachtig geluid, waardoor een aparte soundbar niet altijd nodig is.

Een echte blikvanger voor home cinema

Met deze EISA-award onderstreept Loewe zijn reputatie als merk voor wie het allerbeste zoekt op het vlak van home entertainment. De stellar 65 dr+ wordt door de jury omschreven als een televisie die niet alleen technisch indruk maakt, maar ook de hele kijkervaring naar een hoger niveau tilt.

Voor wie op zoek is naar een luxueuze OLED-tv met topbeeld, sterk geluid en een uitgesproken design, zet Loewe met de stellar 65 dr+ opnieuw een stevige standaard in het premiumsegment.