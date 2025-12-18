De feestdagen zijn hét moment om iemand blij te maken met iets speciaals. Sony helpt je op weg met een selectie cadeau-ideeën voor tech-liefhebbers, van krachtige speakers tot creatieve tools en entertainment-musthaves. Deze gids brengt producten samen die kwaliteit, innovatie en plezier combineren — stuk voor stuk ideale geschenken voor onder de kerstboom.

Sony ULT FIELD 5 – draagbare speaker met diepe bas

De Sony ULT FIELD 5 tilt je muziek naar een hoger niveau met krachtige bas en heldere audio, precies wat je zoekt voor feestdagen gevuld met goede vibes. Dankzij de lange batterijduur en snelle oplaadfunctie geniet je van ononderbroken luisterplezier, terwijl de Multipoint-verbinding het eenvoudig maakt om te wisselen tussen meerdere apparaten.

Klik hier om producten in te laden

Sony ULT TOWER 9 – partyspeaker voor volop sfeer

Voor wie deze feestdagen groots wil vieren is de Sony ULT TOWER 9 perfect. Met ULT POWER SOUND™ vult hij moeiteloos elke kamer met muziek en bas, en dankzij 360° Party Sound en geïntegreerde verlichting wordt elke ruimte een feestplekje op zich. De stevige batterijduur en draagbaarheid maken hem ook geschikt voor buitengebruik of grotere bijeenkomsten.

Klik hier om producten in te laden

Sony WF-C710 – noise cancelling oordopjes

Wil je juist wat rust en focus tijdens de drukke feestdagen? De Sony WF-C710 oordopjes bieden actieve ruisonderdrukking, zodat je ongestoord kunt genieten van je playlist, podcasts of telefoongesprekken — ideaal voor onderweg of een moment voor jezelf

Sony WH-CH520 – comfortabele draadloze koptelefoon

De Sony WH-CH520 is een toegankelijke hooftelefoon met comfortabel design en helder geluid, perfect voor dagelijks gebruik. Licht van gewicht en met een lange accuduur blijft dit model de hele dag comfortabel, of je nu muziek luistert, een podcast volgt of belt.

Klik hier om producten in te laden

Sony BRAVIA 8A – tv-cadeau voor filmfans

Voor de filmliefhebber is de Sony BRAVIA 8A een prachtig cadeau. Deze tv levert rijk contrast en levendige kleuren, waardoor klassiekers en nieuwe favorieten er dit seizoen spectaculair uitzien — ideaal voor gezellige filmavonden met familie en vrienden.

Sony BRAVIA Theatre U – nekspeaker met meeslepend geluid

Een origineel én persoonlijk cadeau: de Sony BRAVIA Theatre U draadloze nekspeaker levert meeslepend geluid zonder anderen te storen. Perfect om films, muziek of games intenser te beleven vanuit je eigen comfortabele plek op de bank.

Klik hier om producten in te laden

Sony HT-A3000 – soundbar voor extra diepgang

Wil je geluidskwaliteit in de woonkamer verhogen, dan is de Sony HT-A3000 soundbar een slimme keuze. Helder geluid en extra diepte geven films en series meer impact, zonder ingewikkelde installatie — ideaal voor feestdagen vol entertainment.

Sony ZV-1 II – compacte vlogcamera

De Sony ZV-1 II is het perfecte cadeau voor iedereen die momenten wil vastleggen als een pro. Deze compacte camera maakt moeiteloos scherpe foto’s en video’s, ideaal voor kerstreizen, familievideo’s of creatieve projecten.

Klik hier om producten in te laden

Sony ZV-E10 II – creatieve vrijheid met verwisselbare lenzen

Voor creatieve content creators is de Sony ZV-E10 II met verwisselbare lenzen een topcadeau. Deze camera combineert hoogwaardige beelden met flexibiliteit en licht gewicht — ideaal om herinneringen op een professionele manier te documenteren.