Kijkervaringen worden steeds meeslepender en met Ambiscape zet Philips TV opnieuw een stap vooruit. Deze nieuwe functie breidt het bekende Ambilight-lichteffect uit naar de rest van je woonkamer door samen te werken met slimme lampen. Het resultaat is een kijkbeleving die niet stopt aan de rand van het scherm, maar je hele ruimte omvat.

Licht dat meebeweegt met het beeld

Ambilight stond al bekend om het dynamische licht dat de kleuren van het scherm projecteert op de muur achter de tv. Met Ambiscape wordt dat effect versterkt: ook slimme verlichting in de kamer reageert voortaan op wat je kijkt. Kleuren, intensiteit en sfeer volgen het beeld op het scherm, waardoor films, series en games nog sterker tot leven komen.

Rustige scènes baden je woonkamer in zachte tinten, terwijl actie en spanning worden versterkt door levendige, contrastrijke kleuren. Het licht voelt niet langer als een accessoire, maar als een integraal onderdeel van de kijkervaring.

Slimme samenwerking met je verlichting

Ambiscape synchroniseert je Philips-tv draadloos met compatibele slimme lampen in huis. Zodra de functie geactiveerd is, analyseert de tv de kleuren op het scherm en stuurt die door naar de gekoppelde verlichting. De installatie blijft eenvoudig en intuïtief, zonder complexe instellingen of extra toestellen.

Zo groeit je tv uit tot het centrale punt van je sfeerverlichting, perfect afgestemd op wat er op het scherm gebeurt.

Ideaal voor films, series en gaming

Voor filmliefhebbers zorgt Ambiscape voor een cinematische sfeer die verder gaat dan beeld en geluid alleen. Ook gamers profiteren van het extra effect: licht dat reageert op gameplay verhoogt de spanning en maakt elke sessie intenser en persoonlijker.

Of je nu een rustige avond plant of een meeslepende game-ervaring zoekt, Ambiscape past zich moeiteloos aan.

Meer sfeer zonder extra complexiteit

Met Ambiscape bewijst Philips dat slimme technologie niet ingewikkeld hoeft te zijn. De functie sluit naadloos aan bij moderne woonkamers en bestaande smart-home-opstellingen. Zo creëer je een dynamische lichtomgeving die automatisch meebeweegt met je entertainment, zonder dat je daar telkens zelf aan hoeft te denken.

De volgende stap in Ambilight-beleving

Met Ambiscape vervaagt de grens tussen beeld, licht en ruimte. Je tv wordt meer dan een scherm: hij vormt het hart van een meeslepende sfeer waarin je hele kamer betrokken wordt bij wat je kijkt.