Vier lange jaren heeft het geduurd. Maar nu is Chromecast eindelijk werkzaam binnen de Android-app van Apple Music. Daardoor kan je nu muziek casten naar compatibele speakers of een Android TV.

Apple lanceerde al in 2015 zijn nieuwe muziekstreamingdienst op Android, maar de voorbije jaren was het opvallend stil rond nieuwe ontwikkelingen.

Om te kunnen casten heb je enerzijds een smartphone of tablet met minstens Android 5 of een Chromebook met Android-apps nodig, en anderzijds een toestel (doorgaans een luidspreker) dat over Chromecast beschikt. Om te casten druk je gewoon op het Cast-icoon in de Android-app van Apple Music, en klaar is kees.