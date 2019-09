Het Italiaanse BTicino staat bekend voor zijn designschakelaars. Met het nieuwe Living Now-gamma combineert het minimalisme met slimme functies en bedieningen. Het schakelmateriaal kon dit jaar al meteen de prestigieuze IF Design Award in de wacht slepen.

Vandaag stelde Bticino zijn nieuwe schakelaars voor op een event voor groothandelaars en pers in de BTicino Concept Store te Brussel. In het thuisland Italië was het al gelanceerd, maar nu is België aan de beurt. Als tweede land wereldwijd en dat hoeft niet te verbazen. Bticino doet het in België immers bijzonder goed bij designliefhebbers en architecten.

Met het nieuwe Living Now wil het nu een versnelling hoger schakelen. De relatie tussen de afdekplaat en de functies die erachter zitten, werd helemaal opnieuw bekeken. Zo zijn de bedieningstoetsen veel groter geworden dan voorheen en lopen ze op de afdekplaat door van boven tot beneden.

Het hele oppervlak van de toets kan ook aangeklikt worden. Of je nu bovenaan, in het midden of onderaan drukt, je zit altijd juist. Bovendien keren de toetsen bij het indrukken terug naar de originele positie. De schakelaar blijft zo steeds mooi uitgelijnd.

Een ander slimme oplossing is het achterliggende frame. De onderplaat is zwevend waardoor eventuele onregelmatigheden van de muur worden weggewerkt. Of wat te denken van het speciale stopcontact dat volledig vlak is. Niet alleen knap om te zien, maar ook stofbestendig en een extra buffer voor kinderhandjes.

Toetsen in drie kleuren

De bedieningstoetsen zijn er in drie kleurtjes: wit, zwart en zandkleur. Die laatste is de vervanger voor aluminium, waarvan BTicino ziet dat de interesse bij het grote publiek wat wegebt. De afdekplaten zijn er in dezelfde drie kleuren en dertien extra afwerkingen zoals hout, metaal en afwerkingen in techno-polymeren met namen zoals Ice, Sky en Pixel. Alle combinaties daartussen zijn mogelijk.

Gewone schakelaar of slimme schakelaar: keuze is aan jou

Wat de achterliggende functionaliteit betreft kunnen de schakelaars worden gecombineerd met drie technologieën: traditioneel met gewoon schakelmateriaal, smart met geconnecteerd schakelmateriaal en MyHome_Up voor home automation.

Vooral het smart-luik is heel interessant. Onder de noemer ‘Living Now with Netatmo’ kan je verlichting, rolluiken en gordijnen via de schakelaars bedienen, alsook via de Home + Control app op je smartphone. Zaken als scenario’s, draadloze bediening, de weergave van het energieverbruik en algemene bediening zijn dan mogelijk. We spreken hierbij nog steeds van een traditionele bekabeling in huis.

Ook met stembediening

De transitie naar een slimmere woning is zo gebeurd, verzekert BTicino. Je hoeft enkel een aantal ‘Living Now with Netatmo’ intelligente apparaten toe te voegen om lichten te bedienen, rolluiken en gordijnen te automatiseren en je energieverbruik te beheren.

BTicino doet er trouwens nog een schepje bovenop want dankzij de voice control functie kan je het volledige systeem ook bedienen met je stem via Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa en IFTTT.

Wat vind jij van de nieuwe schakelaars?