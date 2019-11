3 Todoist

Zoals de naam het zegt creëer je met Todoist een to do lijst. Het verschil met een gewone lijst is het feit dat je met Todoist een overzicht krijgt van al je taken. Geef je taken specifieke kleuren, deadlines, prioriteiten, voeg medestudenten toe, etc. Je kan ook je productiviteit in cijfers bekijken. Een overzicht krijgen van al je taken

De app is gratis voor iOS en Android.