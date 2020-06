TV Vlaanderen lanceert via een eigen app een stand-alone televisiedienst voor kijkers die niet langer een abonnement voor kabeltelevisie willen afsluiten.

App TV is voor iedereen toegankelijk, zonder dat er een verplicht kabel- of internetabonnement moet worden afgesloten. Prijzen starten vanaf 10 euro, en de app is beschikbaar voor smart tv’s, smartphones, tablets, laptops en vaste computers.

TV Vlaanderen biedt drie verschillende abonnementen aan: Light, Basic en Plus. De eerste 30 dagen kan men de app gratis uitproberen. Een abonnement kan meteen worden afgesloten via de app of de website van TV Vlaanderen. In alle abonnementen zijn interactieve functies zoals Restart & Replay, een televisiegids, terugspoelen en pauzeren inbegrepen.

TV Vlaanderen is zo de eerste aanbieder die het traditionele tv-kijken op drie manieren aanbiedt: via satelliet, antenne en internet.

De app is beschikbaar op de smart televisies van merken als Samsung, Sony, LG, Philips, en Panasonic. Heb je een wat oudere tv dan kan je via een Chromecast of een Apple TV de beelden van een mobiele apparaat streamen naar de tv. Via deze link kan je controleren of jouw tv compatibel is.

Er zijn drie maandelijkse abonnementsformules van App TV beschikbaar. App TV Light (9,95 euro) bevat 35 zenders met onder andere één, Canvas, VTM, Vitaya, Fox, Schlager tv, enz. Wie het abonnement wenst uit te breiden met zenders zoals Insight, Love Nature, Cartoon Network en MTV kiest best voor het tweede pakket App TV Basic met 51 zenders (14,95 euro). Het derde pakket App TV Plus telt 70 zenders (19,95 euro) waaronder Franstalige zenders zoals RTL en La Une maar ook Nat Geo WILD, Auto Motor Channel, Nautical en Penthouse.

Meer info: Website TV Vlaanderen