Amazon kondigt nieuwe series aan voor de maand augustus op Prime Video: de documentaires This is Football, Free Meek en Inside Borussia Dortmund, de fantasy-dramaserie Carnival Row en een tweede seizoen voor de horrorthriller The Terror.

2 augustus: This is Football

Deze zesdelige serie duikt aan de hand van universele thema’s in de meest populaire sport ter wereld die miljarden mensen met elkaar verbindt: voetbal.

9 augustus: Free Meek

Free Meek vertelt het verhaal van rapper Meek Mill in zijn strijd om vrijspraak en legt daarnaast de tekortkomingen van het Amerikaanse strafrechtsysteem bloot. De serie staat stil bij het begin van de #FREEMEEK-beweging, de lancering van de REFORM Alliance en het nieuwe onderzoek van een rechtszaak vol claims van politieagenten, bewerkt bewijsmateriaal en corruptie.

16 augustus: The Terror – Infamy (Seizoen 2)

Het angstaanjagende tweede seizoen van horrorthriller The Terror speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de serie staat een reeks bizarre stergevallen centraal die een Japanse Amerikaanse gemeenschap achtervolgen en volgt een jongeman die erachter probeert te komen welke kwaadaardige krachten hierachter zitten.

Wekelijks komt er een nieuwe aflevering beschikbaar.

16 augustus: Inside Borussia Dortmund

Voetbal blijft een belangrijke plek innemen in het aanbod van documentaires bij Amazon. Deze vierdelige serie gaat over het adembenemende seizoen 2018/19 van de voetbalclub Borussia Dortmund. Het is de eerste club uit de Bundesliga die een unieke en ongekende kijk in de keuken geeft van het Duitse topvoetbal. De eerste drie afleveringen van de serie verschijnen wekelijks vanaf 16 augustus.

30 augustus: Carnival Row (Seizoen 1)

Menselijke detective Rycroft Philostrate (Bloom) en vluchtelingelfje Vignette Stonemoss (Delevingne) spelen een hoofdrol in de serie die zich afspeelt in een Victoriaanse fantasiewereld waarin mythologische immigrantenwezens door de mens worden onderdrukt als de spanningen hoog oplopen.