Het is bijna zover. LG’s eerste 48 inch oled tv komt er aan in juni. De richtprijs van de OLED48CX6 bedraagt 1699 euro.

Er werd al veel geschreven over deze kleinste tv met de oled beeldtechnologie. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen voor deze tv. Met een schermafmeting van 48 inch is de tv uit de CX-serie makkelijker te installeren voor een heleboel mensen die niet altijd plaats hebben, of die een 55 inch tv te groot vinden.

Bovendien is de OLED48CX6 ook erg interessant voor gamers. Met ondersteuning voor Nvidia G-Sync, een lage inputlag, een snelle responstijd van 1 ms gedraagt het zich als een echte gamingmonitor.

Leestip: LG maakt prijzen oled televisies voor 2020 bekend

Bijkomend maken functies als hogere framerate, VRR, ALLM en eARC met HDMI 2.1-ondersteuning snel bewegende beelden in een hogere resolutie mogelijk met vloeiende, gesynchroniseerde weergave. Ook het HGiG HDR-gameprofiel is aanwezig. Hierdoor kan de HDR-content in een game zo goed mogelijk worden weergegeven op de tv.

Later op het jaar komen ook andere merken, waaronder Sony, met een 48 inch grote oled tv. Maar voorlopig heeft LG de markt nog voor zich alleen…