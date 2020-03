Op de jaarlijkse Dealerdays maakte LG zijn line-up oled tv’s voor 2020 bekend, inclusief specificaties en interessanter nog, de prijzen.

De nieuwe lichting oled televisies voor 2020 kent niet zoveel veranderingen in vergelijking met vorig jaar. Zoals eerder al bericht komt er dit jaar voor de eerste maal een 48 inch grote oled tv op de markt (in de CX-serie). Naar dat kleinere beeldformaat is volgens LG veel vraag naar. Een andere blikvanger is de Gallery-reeks (of GX-serie), een oled tv die je volledig vlak tegen de muur hangt via een ingenieuze muurbevestiging.

Verder komt er dit jaar opnieuw een instapreeks, de BX-serie, en krijgt de WX-serie met het untradunne Wallpaper-design en soundbar een kleine update. De duurste reeksen zijn de ZX-serie, die bestaat uit 8K oled tv’s, en de RX-serie van oprolbare oled tv’s. De E-reeks uit 2019 wordt niet verder gezet.

Op HDR vlak zijn er dit jaar een aantal uitbreidingen zoals Dolby Vision IQ en Filmmaker Modus. Dolby Vision IQ zal de helderheid van de Dolby Vision HDR-weergave proberen aan te passen aan het omgevingslicht in de kamer. Filmmaker Modus moet de beelden naar ‘het kleine scherm’ brengen zoals de regisseur het altijd al wilde. Denk aan de correcte beeldverhouding, kleuren en framesnelheden. Dolby Vision IQ

LG mikt met de nieuwe oled tv’s ook op pc-gamers: er is een inputlag van ongeveer 13ms en ondersteuning voor Variable Refresh Rate (VRR) via Nvidia’s G-Sync of AMD’s FreeSync.

Alle HDMI-poorten zijn van het 2.1-type en ondersteunen tot 4K HFR (120p). Apple-liefhebbers kunnen blij zijn door de ondersteuning voor AirPlay 2 en HomeKit, en spraakbediening is er via Google Assistant en Amazon Alexa.

Laten we de reeksen even opsommen met de belangrijkste features: