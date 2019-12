2 Jouw kijklijst samenstellen

Je hebt het misschien al ontdekt: afleveringen, films of docu’s kan je eenvoudig toevoegen aan een kijklijst. Zo zie je bij elke titel de vermelding Mijn lijst staan. Hierop klikken voegt de aflevering of film toe aan je favorietenlijstje. Na toevoegen kan je op dezelfde manier een titel verwijderen, want anders blijf je die zien.

Via de tab “Mijn lijst” in het menu bovenaan kan je dan jouw lijst bekijken. Bovendien heb je een klein beetje de controle over de volgorde van die lijst. Kijk je even verder naar Mijn Profiel dan zal je daar de optie Volgorde instellen in Mijn lijst zien staan. Ofwel volg je de Netflix-aanbevelingen ofwel kies je handmatig de volgorde van de titels in deze lijst.