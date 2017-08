Vanaf 2019 geen nieuwe Disney-films meer via Netflix

Disney gaat vanaf 2019 niet langer films via Netflix aanbieden. Het start in de Verenigde Staten met een eigen streamingdienst.

Het nieuwe platform zal niet alleen uit Disney- en Pixar-klassiekers bestaan. Er wordt ook extra geïnvesteerd in nieuwe films en tv-reeksen. Onder meer de nieuwe Frozen, Toy Story 4 en de nieuwe versie van The Lion King zullen vanaf 2019 te zien zijn.

De producties uit de stal van Marvel en de Star Wars-films blijven wel gewoon via Netflix beschikbaar.

Volgens Disney is het noodzakelijk een rechtstreekse relatie met de consument aan te gaan. Technisch is het klaar voor de streamingdienst met een meerderheidsaandeel in BAMTech, een streamingplatform.

In de VS volgt in 2018 ook een streamingdienst van de sportzender ESPN. Die zal vooral de typische Amerikaanse sporten gaan uitzenden.

Voorlopig hebben de plannen geen effect op Netflix in ons land.

